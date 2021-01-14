Гражданина Египта Хенде Али, который совершил ужасную аварию в Харькове на проспекте Науки в ноябре 2020 года, оштрафовали за нетрезвое вождение. Инцидент, по которому ему назначили наказание 14 января, произошел за два месяца до масштабного ДТП с пострадавшими.

Обвинители пытались доказать, что за рулем Али находился в состоянии наркотического опьянения, а адвокат нарушителя хотел, чтобы дело закрыли. Об этом сообщает местное издание NewsRoom.

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За серьезное нарушение правил дорожного движения судья Дзержинского районного суда Харькова решил лишь оштрафовать иностранца на 10 тысяч 200 гривен.

От медобследования отказался

Согласно материалам дела, фигуранту производства о ДТП с пострадавшими на проспекте Науки, в сентябре 2020 года Хенде Али задержали на улице Бакулина, когда он находился за рулем Mercedes Benz CLK 320.

Патрульные увидели, что у водителя есть явные признаки наркотического опьянения: нарушение координации движений, речи, а также отсутствие реакции зрачков на свет.

От прохождения медобследования мужчина отказался, а в суде адвокат хотел доказать, что Али вообще не сидел за рулем.

За совершенное нарушение судья даже не решила лишить нарушителя прав. Но приговор пока вступил в силу – у сторон есть 3 месяца на его обжалование.

7 ноября Хенди Али на Volkswagen Passat сбил 4 человек, которые стояли на островке безопасности. Впоследствии выяснилось, что он вообще должен был находиться в СИЗО, но вышел под залог в 105 тысяч гривен. Расследование уголовного дела из-за этой аварии продолжается. Мужчину задержали и арестовали.