Поліція затримала так званих медиків, які працювали у "реабілітаційних центрах" на Івано-Франківщні та Львівщині. У цих закладах утримували близько 50 осіб.

Людей, що прийшли у заклади позбуватись алкогольної та наркотичної залежності, утримували силою. Ба більше, використовували примусову працю пацієнтів.

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Декого у центри доставили силоміць

Не всі люди з залежностями потрапили у центри добровільно, деяких з них доставили силоміць. При цьому родичі полонених оплачували так зване "лікування", а коштувало воно немало 8 – 12 тисяч гривень на місяць.

У пацієнтів працівники закладів відбирали мобільні телефони, а за спроби втечі – карали. Також людям діставалось і за порушення інших правил.

Суд обере затриманим запобіжні заходи

Трьох працівників – жителів Львова та Івано-Франківська – правоохоронці затримали. Невдовзі запобіжні заходи для них обере суд.

Зверніть увагу! Загалом діяльність центрів забезпечували 9 осіб – з Луганської, Харківської, Київської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Їм – від 30 до 39 років. Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили гроші, чорнові записи, оргтехніку та інші речові докази.

Досудове розслідування триває

За незаконне позбавлення волі або викрадення, а також торгівлю людьми максимальне покарання – до 12 років у в'язниці з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

У людей відбирали мобільні телефони / Фото Нацполіції

Пацієнтів змушували працювати силою / Фото Нацполіції