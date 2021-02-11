В сети обнародовали видео, как будто на дорогу международного значения "Киев – Чоп" сходит лавина. Оказалось, что это событие случилось раньше в Швейцарских Альпах.

Такое видео также распространял ряд СМИ. На нем заметно, как снег сходит на дорогу и перекрывает ее.

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Авторы видео заверили, что лавина сошла с горного массива Плай, на участок дороги, что на Львовщине, а именно – в Сколевском районе.

Начальник сектора связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС Украины во Львовской области Туровцев Виталий Валерьевич в комментарии 24 каналу сообщил, что информация о лавине не поступала. Также и не подтвердилась информация о перекрытых дорогах в том районе.

Смотрите видео, которое опубликовал сайт "Новини Закарпаття":

Вот видео, опубликованное 9 февраля, но с другого ракурса