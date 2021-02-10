Не факт, что Крым хочет вернуться в Украину, – Овдиенко назвал главные причины
Если завтра Россия согласится вернуть Крым Украине, то вообще не факт, что сам полуостров согласится возвращаться. Если прямо сейчас устроить в этом незаангажированный опрос, то его результаты Украину шокируют.
Источник:24 канал
Такое мнение в эфире программы "Pro новости" озвучил ведущий 24 канала Артем Овдиенко. Он убежден, что большинство людей на полуострове проголосуют против возвращения оккупированной территории Украине.
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"Вот допустим – уже завтра Россия потребует уладить с Украиной все конфликты, но компромиссным условием вывода из Крыма своих войск назовет проведение там честного и прозрачного референдума с опросом местных о дальнейшем политическом устрое полуострова. Я так думаю, что нас с вами результаты этого референдума неприятно удивят", – сказал ведущий.
Я так себе думаю, что большинство опрошенных потребуют или в составе России оставить Крым, или провозгласить собственную независимость, в частности независимость от Украины. Причин и объяснений таким ответам несколько,
– заявил Овдиенко.
Почему крымчане против возвращения в Украину
- Очевидная причина и объяснение таким ответам – жители Крыма от Украины за эти годы отвыкли и не видят себе каких-то перспектив от возвращения в состав Украины.
- К Украине негативно относятся те жители Крыма, которые ими стали только недавно. Те, которых Москва туда намеренно за эти годы перевезла – ведь все эти годы Москва готовилась к "битве за Крым", тогда как Киев только фантазировал, как все проблемы с Россией исчезнут, как только Путин умрет.
Оккупация украинского Крыма: как это было
- В начале 2014 года Россия перебросила на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков. В то же время на полуострове появилась группировка из российских "казаков".
- 16 марта Кремль провел так называемый референдум на территории Крыма, который послужил основанием для незаконного "присоединения" полуострова к России. Референдум был незаконным, а результаты сфальсифицированы.
- Цивилизованный мир осуждает оккупацию украинского Крыма и требует от России вернуть его.
Более о возвращении Крыма смотрите в видео:
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