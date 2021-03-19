В Украине активно обсуждают спецоперацию по задержанию вагнеровцев, которую расследует международная сеть Bellingcat. Поскольку эта команда уже занималась несколькими громкими делами, украинцы просто не могут ей не доверять.

Журналистка Екатерина Соляр в видеоблоге "Подгорает" рассказала, что сейчас в Украине есть конкретное дело вагнеровцев, которое опровергает Владимир Зеленский и председатель Офиса Президента Андрей Ермак. Также его советник Алексей Арестович, который называет спецоперацию гостайной. В то же время есть и Bellingcat, которая занималась несколькими громкими делами.

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Какие дела расследовала Bellingcat

По словам Соляр, говорится о расследовании дела по сбитию рейса MH17 над Донбассом и доказательств того, что это сделали террористы из российского "Бука".

Еще одно дело – отравление Сергея Скрипаля и его дочери. В Bellingcat пошагово детализировали, что они отравились не сами, а с помощью российских спецагентов. Также их команда бралась за расследование убийства Павла Шеремета и отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Это все свидетельствует о том, что не доверять им мы просто не можем. В то же время в Bellingcat утверждают, что спецоперация по вагнеровцам все же была,

– отметила Соляр.

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Журналистка также подытожила, что в деле вагнеровцев есть много фактов, которые противоречат друг другу. Именно поэтому, по ее мнению, кто-то точно распространяет об этом дезинформацию.

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