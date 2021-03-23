Не дошел 100 метров до метро, – Сорд о задержании на акции за Стерненко
Ветерану и писателю Владиславу Стафийчуку (Сорд) суд избрал меру пресечения, однако адвокаты будут ее обжаловать. Участник акции протеста в поддержку Сергея Стерненко рассказал, как полицейские задержали его.
Источник:24 канал
Задержание произошло уже после завершения акции в поддержку Стерненко, когда Стафийчук и еще примерно 6 человек расходились.
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Как задержали ветерана и писателя Стафийчука
Мы где-то метров 100 не дошли до метро, когда шли с акции. Мирно, спокойно, ничего не трогали. Откуда-то появились полицейские и посадили в машину,
– рассказал Сорд.
По его словам, единственное, что спросили тогда правоохранители: почему порезаны руки. "После этой акции порезанные руки – символ поддержки политзаключенных", – объяснил Стафийчук.
В то же время адвокат мужчины добавил, что защита обжалует решение суда. Ведь никаких доказательств вины Сорда нет.
Что известно об акции протеста и задержаниях после нее
- 20 марта возле Офиса Президента состоялась акция в поддержку Стерненко. Во время протеста люди забросали ОП петардами и зажгли файеры.
- Тогда и задержали Сорда, полиция заявила, что ему инкриминируют хулиганство.
Что известно о Сорде
- Владислав Стафийчук (Сорд) – ветеран АТО и основатель издательства "Дом Химер".
- Является автором сборника рассказов "Безодня". Книга вошла в длинный список премии Книга года ВВС.
- Его жена – украинская писательница Виктория Гранецкая.
- В поддержку Сорда украинские писатели запустили сетевой флешмоб "Художники своих не бросают".
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