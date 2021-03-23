Ветерану и писателю Владиславу Стафийчуку (Сорд) суд избрал меру пресечения, однако адвокаты будут ее обжаловать. Участник акции протеста в поддержку Сергея Стерненко рассказал, как полицейские задержали его.

Задержание произошло уже после завершения акции в поддержку Стерненко, когда Стафийчук и еще примерно 6 человек расходились.

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Как задержали ветерана и писателя Стафийчука

Мы где-то метров 100 не дошли до метро, ​​когда шли с акции. Мирно, спокойно, ничего не трогали. Откуда-то появились полицейские и посадили в машину,

– рассказал Сорд.

По его словам, единственное, что спросили тогда правоохранители: почему порезаны руки. "После этой акции порезанные руки – символ поддержки политзаключенных", – объяснил Стафийчук.

В то же время адвокат мужчины добавил, что защита обжалует решение суда. Ведь никаких доказательств вины Сорда нет.

Напомним, Печерский районный суд Киева 23 марта избрал писателю и ветерану меру пресечения. Владислав Стафийчук (Сорд) будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Что известно об акции протеста и задержаниях после нее

20 марта возле Офиса Президента состоялась акция в поддержку Стерненко. Во время протеста люди забросали ОП петардами и зажгли файеры.

Тогда и задержали Сорда, полиция заявила, что ему инкриминируют хулиганство.

Что известно о Сорде