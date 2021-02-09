В понедельник, 8 февраля, СБУ провела обыски на "АрселорМиттал Кривой Рог". Силовики уже проверили объекты сталеплавильного, агломерационного, коксохимического производств и ознакомились с документацией комбината.

Кроме того, Служба безопасности Украины планирует проинспектировать Горный департамент комбината. Причиной является якобы уклонение от уплаты налогов, а также занижение рентных платежек. Речь идет о периоде 2015-2019 годов.

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Пресс-служба металлургического комбината уже назвала эти обвинения – необоснованными.

Что говорят в "АрселорМиттал Кривой Рог"

В 2020 году СБУ уже проверяла предприятие. Причиной следственных действий были вопросы по налоговым платежкам.

В 2019 году Офис крупных налогоплательщиков увеличил налоги "Арселормиттал Кривой Рог" на 7,9 миллиарда гривен. Больше всего доначислений комбинат получил по рентной плате за пользование недрами.

Металлургический комбинат обжаловал такое налоговое решение в суде. Государственная налоговая служба Украины отменила часть рентной платы.

Кроме того, "Арселормиттал Кривой Рог" оспаривает в суде часть неотмененных доначислений. По состоянию на февраль 2021 года судебный процесс еще продолжается. Сейчас налоговые обязательства являются несогласованными. Поэтому предприятие нельзя привлечь к ответственности за якобы уклонение от их уплаты.

Суды неоднократно указывали, что объект рентной платы – железная руда. Эту методику начисления рентной платы на предприятии считают обоснованной. Пресс-служба заявила, что "аналогичные проверки нередко заканчивались в суде в пользу бизнеса и со значительными расходами для госбюджета из-за компенсации судебных расходов на рассмотрение таких дел".

Положительные решения, в частности, суд принял в пользу предприятий Кривого Рога.

Во вторник, 9 февраля, СБУ планирует осмотреть карьеры металлургического комбината. Кроме того, в процессе проверки силовики якобы планируют взять образцы сырья.

Обратите внимание! Рентная плата – это налог, который предприятия уплачивают за пользование недрами для добычи полезных ископаемых.

Что говорят в СБУ

По данным Укринформ, СБУ проводит досудебное расследование в рамках уголовного производства в отношении служебных лиц металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог".

Сейчас СБУ проверяет информацию об умышленном занижении налогов с рентной платы металлургического комбината. По предварительной версии следствия, из-за этого в госбюджет Украины не поступило 2,2 миллиарда гривен.

Заметьте! "Арселормиттал Кривой Рог" – крупнейшее в Украине предприятие горно-металлургического комплекса. Работает на базе корпорации "АрселорМиттал".