Не досчитались 2 миллиардов: СБУ провела обыски на Арселлор-Миттал
В понедельник, 8 февраля, СБУ провела обыски на "АрселорМиттал Кривой Рог". Силовики уже проверили объекты сталеплавильного, агломерационного, коксохимического производств и ознакомились с документацией комбината.
Источник:Арселлор-Миттал
Кроме того, Служба безопасности Украины планирует проинспектировать Горный департамент комбината. Причиной является якобы уклонение от уплаты налогов, а также занижение рентных платежек. Речь идет о периоде 2015-2019 годов.
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Пресс-служба металлургического комбината уже назвала эти обвинения – необоснованными.
Что говорят в "АрселорМиттал Кривой Рог"
- В 2020 году СБУ уже проверяла предприятие. Причиной следственных действий были вопросы по налоговым платежкам.
- В 2019 году Офис крупных налогоплательщиков увеличил налоги "Арселормиттал Кривой Рог" на 7,9 миллиарда гривен. Больше всего доначислений комбинат получил по рентной плате за пользование недрами.
- Металлургический комбинат обжаловал такое налоговое решение в суде. Государственная налоговая служба Украины отменила часть рентной платы.
- Кроме того, "Арселормиттал Кривой Рог" оспаривает в суде часть неотмененных доначислений. По состоянию на февраль 2021 года судебный процесс еще продолжается. Сейчас налоговые обязательства являются несогласованными. Поэтому предприятие нельзя привлечь к ответственности за якобы уклонение от их уплаты.
- Суды неоднократно указывали, что объект рентной платы – железная руда. Эту методику начисления рентной платы на предприятии считают обоснованной. Пресс-служба заявила, что "аналогичные проверки нередко заканчивались в суде в пользу бизнеса и со значительными расходами для госбюджета из-за компенсации судебных расходов на рассмотрение таких дел".
- Положительные решения, в частности, суд принял в пользу предприятий Кривого Рога.
- Во вторник, 9 февраля, СБУ планирует осмотреть карьеры металлургического комбината. Кроме того, в процессе проверки силовики якобы планируют взять образцы сырья.
Что говорят в СБУ
По данным Укринформ, СБУ проводит досудебное расследование в рамках уголовного производства в отношении служебных лиц металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог".
Сейчас СБУ проверяет информацию об умышленном занижении налогов с рентной платы металлургического комбината. По предварительной версии следствия, из-за этого в госбюджет Украины не поступило 2,2 миллиарда гривен.
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