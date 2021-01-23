В Крыму учителя требуют от родителей 23 января отчитываться каждые 2 часа о том, что их ребенок находится "под наблюдением" взрослых. В чатах с родителями они активно распространяют призывы контролировать детей и не допустить их участия в митинге в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

Соответствующие просьбы необоснованные никакими нормами. В случае давления с требованием предоставить соответствующую информацию – родители могут обратиться за консультациями к юристам и правозащитникам, а также придать огласке в СМИ. Об этом сообщает пресс-служба Крымской правозащитной группы.

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В сообщениях учителей говорится, что "все это (участие в митинге – 24 канал) может втянуть ребенка в противоправные действия и обернуться весьма плачевной ситуацией".

Будьте предельно внимательны, интересуйтесь планами своих детей и защитите их от опасности подобных "прогулок",

– отметили в одном из сообщений.

К распространению соответствующих призывов присоединились и местные пророссийские журналисты и общественные активисты. На своих страницах они заметили, что школьники массово отпрашиваются у родителей погулять или сходить с друзьями в кино тогда, когда предназначен митинг в поддержку Навального.

Вероятное привлечение к ответственности

Эксперты не исключили, что оккупационная власть России может после митинга прибегнуть к практике привлечения к ответственности родителей тех детей, которые придут на акцию.

Для этого могут использовать нормы Кодекса России об админнарушении относительно порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования и статьи об организации массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка.

Кроме того, учитывая ограничения из-за пандемии и фактический запрет на проведение мирных собраний, крымчан могут привлечь к ответственности и по статье о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Обратите внимание! 23 января в ряде городов России проходят протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах уже задержали сотни людей.

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