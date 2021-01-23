Не допустить митинга за Навального: в Крыму учителя призвали контролировать школьников
В Крыму учителя требуют от родителей 23 января отчитываться каждые 2 часа о том, что их ребенок находится "под наблюдением" взрослых. В чатах с родителями они активно распространяют призывы контролировать детей и не допустить их участия в митинге в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.
Соответствующие просьбы необоснованные никакими нормами. В случае давления с требованием предоставить соответствующую информацию – родители могут обратиться за консультациями к юристам и правозащитникам, а также придать огласке в СМИ. Об этом сообщает пресс-служба Крымской правозащитной группы.
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В сообщениях учителей говорится, что "все это (участие в митинге – 24 канал) может втянуть ребенка в противоправные действия и обернуться весьма плачевной ситуацией".
Будьте предельно внимательны, интересуйтесь планами своих детей и защитите их от опасности подобных "прогулок",
– отметили в одном из сообщений.
К распространению соответствующих призывов присоединились и местные пророссийские журналисты и общественные активисты. На своих страницах они заметили, что школьники массово отпрашиваются у родителей погулять или сходить с друзьями в кино тогда, когда предназначен митинг в поддержку Навального.
Вероятное привлечение к ответственности
Эксперты не исключили, что оккупационная власть России может после митинга прибегнуть к практике привлечения к ответственности родителей тех детей, которые придут на акцию.
Для этого могут использовать нормы Кодекса России об админнарушении относительно порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования и статьи об организации массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка.
Кроме того, учитывая ограничения из-за пандемии и фактический запрет на проведение мирных собраний, крымчан могут привлечь к ответственности и по статье о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.
Протесты в России: что нужно знать
- В Россию 17 января вернулся оппозиционер Алексей Навальный, который находился в Германии на реабилитации после отравления.
- Его задержали в тот же день в аэропорту "Шереметьево" во время прохождения паспортного контроля – его отправили в СИЗО "Матросская тишина". Впоследствии в видеообращении Навальный призвал россиян выходить на акции протеста.
- Задержание сторонников оппозиционера в России начались еще 21 января. Тогда силовики обвинили пресс-секретаря оппозиционера Киру Ярмыш в "подстрекательстве людей к участию в несанкционированной акции".
- Компания Bloomberg сообщила, что в России Навального могут приговорить к более 10 годам колонии.
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