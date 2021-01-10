"Зла на Зеленского не держу": Лукашенко готов возобновить отношения с Украиной
Александр Лукашенко заявил, что готов возобновить отношения с Украиной, несмотря на то, что Киев не признал результаты президентских выборов в Беларуси. Он согласился, что политические отношения между странами практически заморожены.
Он отметил, что "недружественные заявления украинских официальных лиц в отношении Минска объясняются тяжелым положением, в котором находится Украина". Об этом он заявил в интервью на одном из российских пропагандистских телеканалов, сообщает 24 канал.
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Лукашенко отметил, что на соответствующем этапе между странами "нет никаких контактов, кроме посольств". Кроме того, он заявил, что "не держит зла на Владимира Зеленского" и готов возобновить с ним контакты.
Однако самопровозглашенный президент Беларуси считает, что инициативу для возобновления отношений должна проявить украинская сторона.
По его словам, в случае встречи с Зеленским он ответил бы на вопрос президента Украины: "Я бы отвечал, и может быть, какой-то разговор бы завязался", – сказал Александр Лукашенко.
Отношения Украины и Беларуси: кратко
- В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются массовые протесты. Граждане требуют отставки самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко.
- С начала протестов Украина регулярно призывала белорусские власти не прибегать к насилию в отношении мирных протестующих.
- Кроме того, Верховная Рада одобрила постановление, которым не признала результаты выборов, а Александра Лукашенко – избранным президентом Беларуси. Такой же позиции придерживается весь цивилизованный мир.
- 20 ноября 2020 года Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против Беларуси. Санкции были введены из-за фальсификации выборов и нарушения прав человека.
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