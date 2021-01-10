Александр Лукашенко заявил, что готов возобновить отношения с Украиной, несмотря на то, что Киев не признал результаты президентских выборов в Беларуси. Он согласился, что политические отношения между странами практически заморожены.

Он отметил, что "недружественные заявления украинских официальных лиц в отношении Минска объясняются тяжелым положением, в котором находится Украина". Об этом он заявил в интервью на одном из российских пропагандистских телеканалов, сообщает 24 канал.

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Лукашенко отметил, что на соответствующем этапе между странами "нет никаких контактов, кроме посольств". Кроме того, он заявил, что "не держит зла на Владимира Зеленского" и готов возобновить с ним контакты.

Однако самопровозглашенный президент Беларуси считает, что инициативу для возобновления отношений должна проявить украинская сторона.

По его словам, в случае встречи с Зеленским он ответил бы на вопрос президента Украины: "Я бы отвечал, и может быть, какой-то разговор бы завязался", – сказал Александр Лукашенко.

Отношения Украины и Беларуси: кратко