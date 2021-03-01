Не черт: Аваков предположил, что является ангелом
Арсен Аваков прокомментировал популярную в народе фразу "Аваков – черт". Политик заявил, что, возможно, является ангелом, который "терпит это все".
Источник:"VIP с Наталией Мосейчук на 1+1
Глава Министерства внутренних дел пожаловался, что работу МВД в Украине несправедливо критикуют.
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А может Аваков – ангел, потому что терпит это все? В частности, и такое отношение. Потому что у меня такая работа, что иногда нужно быть твердым, а иногда – человечным, но чаще – жестким,
– подчеркнул Аваков.
Он признался, что иногда на полицейских "наезжают" и несправедливо критикуют. Тогда кто-то "закипает" последними словами.
По словам Авакова, тогда он собирает сотрудников и убеждает их, что "ребята, мы не сахар, мы не растаем". Глава МВД напоминает подчиненным, что они знают, на какую работу пришли, и сейчас нужно просто выполнять свои задачи.
"Вот и все – делай, что должен, а будет то, что будет. Это – мой принцип", – заявил Аваков.
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