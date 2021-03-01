Арсен Аваков прокомментировал популярную в народе фразу "Аваков – черт". Политик заявил, что, возможно, является ангелом, который "терпит это все".

Глава Министерства внутренних дел пожаловался, что работу МВД в Украине несправедливо критикуют.

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А может Аваков – ангел, потому что терпит это все? В частности, и такое отношение. Потому что у меня такая работа, что иногда нужно быть твердым, а иногда – человечным, но чаще – жестким,

– подчеркнул Аваков.

Он признался, что иногда на полицейских "наезжают" и несправедливо критикуют. Тогда кто-то "закипает" последними словами.

По словам Авакова, тогда он собирает сотрудников и убеждает их, что "ребята, мы не сахар, мы не растаем". Глава МВД напоминает подчиненным, что они знают, на какую работу пришли, и сейчас нужно просто выполнять свои задачи.

"Вот и все – делай, что должен, а будет то, что будет. Это – мой принцип", – заявил Аваков.

Обратите внимание! Фраза "Аваков – черт" впервые прозвучала во время протестов против произвола полиции в 2019 году. Недавно ее как лозунг использовали во время протестов в поддержку активиста Сергея Стерненко 24 февраля.