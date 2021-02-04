Огонь в Запорожской инфекционной больнице распространялся очень быстро. По словам главы Минздрава Максима Степанова, спасти погибших пациентов и врача было практически невозможно. Спасатели тушили пожар в сверхсложных условиях.

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Министр здравоохранения Максим Степанов посетил больницу в Запорожье, в которой произошла трагедия.

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Сначала прогремел взрыв

По словам чиновника, наиболее вероятно, что сначала в медучреждении прогремел взрыв, а уже потом начался пожар. Пламя распространялось молниеносно.

При этом, подчеркнул Степанов, оборудование в больнице было достаточно новым.

Сейчас работают следственные органы над тем, чтобы установить причину трагедии. Из того, что мы услышали, предварительно это мог быть взрыв: довольно быстро распространился огонь и практически не было возможности спасти этих людей,

– сказал министр.

Условия для тушения были сверхсложными

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По словам заместителя председателя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Олега Мельчуцького, уже в 00:07 4 февраля завершили эвакуацию тех, кто находился на первом этаже больницы.

Условия для тушения возгорания были сверхсложными, ведь не было возможности полностью отключить электроснабжение, которое необходимо для полноценной работы кислородных масок. Наша задача сейчас – сделать все, чтобы сделать невозможным повторение этой трагедии,

– рассказал Мельчуцький.

Важно! Предварительной причиной смертельной трагедии в Запорожье стало возгорание медицинского оборудования. Скорее всего, взорвался аппарат ИВЛ.

Коротко о пожаре в запорожской больнице