Не будем бомбить Донбасс, как Россия – Чечню, – Арестович о войне
Алексей Арестович заявил, что Украина не пойдет отвоевывать оккупированные территории Донбасса силой. По его словам, решение конфликта будет дипломатическим.
Источник:24 канал
Спикер украинской делегации в ТКГ также считает, что вероятность того, что Россия навяжет полномасштабную войну, близка к нулю. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Дом".
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Я не вижу перспектив военного решения, с обеих сторон. Будет политико-дипломатический путь. Мы не собираемся убивать наших граждан – мы не россияне. Мы не будем бомбить Донбасс, как они делали с Чечней, снося там все под ноль,
– сказал чиновник.
Россия оказывает информационное давление
Страна-агрессор применяет элемент информационного давления на людей по обе стороны линии разграничения. Кремль с 2014 года рассказывает "о страшной войне, которая вот-вот".
Алексей Арестив подчеркнул, что если России все же удастся навязать военное решение, то Украина заставит врага пожалеть об этом.
Он напомнил, что последнее крупное наступление страна-агрессор предприняла под Марьинкой в июне 2015 года, и оно "крайне печально для них закончилось".
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