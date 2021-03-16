Алексей Арестович заявил, что Украина не пойдет отвоевывать оккупированные территории Донбасса силой. По его словам, решение конфликта будет дипломатическим.

Спикер украинской делегации в ТКГ также считает, что вероятность того, что Россия навяжет полномасштабную войну, близка к нулю. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Дом".

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Я не вижу перспектив военного решения, с обеих сторон. Будет политико-дипломатический путь. Мы не собираемся убивать наших граждан – мы не россияне. Мы не будем бомбить Донбасс, как они делали с Чечней, снося там все под ноль,

– сказал чиновник.

Россия оказывает информационное давление

Страна-агрессор применяет элемент информационного давления на людей по обе стороны линии разграничения. Кремль с 2014 года рассказывает "о страшной войне, которая вот-вот".

Алексей Арестив подчеркнул, что если России все же удастся навязать военное решение, то Украина заставит врага пожалеть об этом.

Он напомнил, что последнее крупное наступление страна-агрессор предприняла под Марьинкой в июне 2015 года, и оно "крайне печально для них закончилось".

Обратите внимание! Пророссийские боевики продолжают нарушать режим тишины на Донбассе. За прошедшие сутки, 15 марта, оккупанты 10 раз обстреляли позиции украинских воинов.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала