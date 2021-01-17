Оппозиционер Алексей Навальный сел на борт самолета в аэропорту Берлина. Рейс авиакомпании "Победа" вылетел в Москву.

Он должен совершить посадку в аэропорту "Внуково" примерно в 18:30 по киевскому времени. Об этом сообщает телеканал "Дождь".

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Оппозиционер поднялся на борт вместе с женой – пассажиры самолета сразу встали со своих мест и начали подходить к нему – звучало много вопросов.

В то же время Навальный заявил, что не боится возвращаться в Россию. "Что со мной может плохого случиться?", – сказал оппозиционер

Также Алексей Навальный в ответе на вопрос относительно того, будут ли новые расследования сказал: "Конечно, поэтому и возвращаюсь".

Вместе с ним в лайнере находится примерно 30 журналистов, сам оппозиционер сидит в 13 ряду. В самолете – много микрофонов с логотипами международных СМИ. Сейчас рейс из Берлина в Москву, по данным сервиса Flightradar – самый отслеживаемый.

Обратите внимание! Алексея Навального отравили 20 июля 2020 года, тогда он потерял сознание в самолете и впал в кому.

Возвращение Навального в Россию: главное