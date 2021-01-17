Не боится возвращаться: самолет с Навальным вылетел в Москву
Оппозиционер Алексей Навальный сел на борт самолета в аэропорту Берлина. Рейс авиакомпании "Победа" вылетел в Москву.
Он должен совершить посадку в аэропорту "Внуково" примерно в 18:30 по киевскому времени. Об этом сообщает телеканал "Дождь".
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Оппозиционер поднялся на борт вместе с женой – пассажиры самолета сразу встали со своих мест и начали подходить к нему – звучало много вопросов.
В то же время Навальный заявил, что не боится возвращаться в Россию. "Что со мной может плохого случиться?", – сказал оппозиционер
Также Алексей Навальный в ответе на вопрос относительно того, будут ли новые расследования сказал: "Конечно, поэтому и возвращаюсь".
Вместе с ним в лайнере находится примерно 30 журналистов, сам оппозиционер сидит в 13 ряду. В самолете – много микрофонов с логотипами международных СМИ. Сейчас рейс из Берлина в Москву, по данным сервиса Flightradar – самый отслеживаемый.
Возвращение Навального в Россию: главное
- После завершения реабилитации в Германии из-за отравления – оппозиционер Алексей Навальный завил, что вернется в Россию.
- Однако Федеральная служба исполнения наказаний объявила, что планирует задержать его сразу после прилета.
- Накануне ФСИН обратилась в суд с просьбой заменить Навальному условный срок на реальный. Правда, условный срок по соответствующему делу истек 30 декабря 2020 года.
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