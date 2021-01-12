Президент Молдовы Майя Санду 12 января 2021 года приехала в Украину с первым официальным визитом. Глава Украины Владимир Зеленский поприветствовал Санду в Киеве и заявил, что это начало новых отношений между двумя государствами.

Что сказал Зеленский На приезд Санду в Украину Зеленский отреагировал на своей странице в твиттере. Читайте также Майя Санду приехала в Украину: видео встречи с Зеленским Нас объединяют общие ценности и позиции по вопросам общеевропейской повестки дня. Мы ценим, что президент Молдовы поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, не боится называть Крым украинским,

– подчеркнул президент. Welcome to Kyiv @sandumaiamd. This is the beginning of new relations between & . We are united by common values & positions on the European agenda. We appreciate that the President supports sovereignty & territorial integrity, and is not afraid to call Crimea Ukrainian pic.twitter.com/m3vIJlVEFw — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 12, 2021 Что известно о визите Санду в Украину В 11 часов утра в Киеве состоялась официальная церемония встречи Санду и Зеленского.

В 13:00 политики подпишут украинско-молдавские двусторонние документы.

После этого Санду и Зеленский пообщаются с СМИ.

Главная цель поездки Санду – налаживание отношений между Молдовой и Украиной.

Все потому, что предыдущий президент Игорь Додон высказывал откровенно пророссийскую позицию.