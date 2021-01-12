Не боится называть Крым украинским, – Зеленский о Санду
Президент Молдовы Майя Санду 12 января 2021 года приехала в Украину с первым официальным визитом. Глава Украины Владимир Зеленский поприветствовал Санду в Киеве и заявил, что это начало новых отношений между двумя государствами.
Что сказал Зеленский
На приезд Санду в Украину Зеленский отреагировал на своей странице в твиттере.
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Нас объединяют общие ценности и позиции по вопросам общеевропейской повестки дня. Мы ценим, что президент Молдовы поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, не боится называть Крым украинским,
– подчеркнул президент.
Что известно о визите Санду в Украину
- В 11 часов утра в Киеве состоялась официальная церемония встречи Санду и Зеленского.
- В 13:00 политики подпишут украинско-молдавские двусторонние документы.
- После этого Санду и Зеленский пообщаются с СМИ.
- Главная цель поездки Санду – налаживание отношений между Молдовой и Украиной.
- Все потому, что предыдущий президент Игорь Додон высказывал откровенно пророссийскую позицию.
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