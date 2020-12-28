Спикер Рады Дмитрий Разумков отметил, что его законопроект о решении конституционного кризиса отличался от инициативы президента Владимира Зеленского.

Что говорит о своем законопроекте

Позиции в законопроекте Зеленского отличались. Об этом Разумков заявил в интервью "Украинской правде".

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Это не был альтернативный законопроект, это был другой законопроект,

– отметил Разумков.

Спикер Рады добавил, что под его законопроектом подписалось большое количество депутатов – 126. По словам Разумкова, законопроект был направлен на то, чтобы восстановить полную систему в формате, в котором она существовала до решения Конституционного Суда, а дальше исправлять возникшие после 27 октября.

Председатель парламента отметил, что такой путь решения кризиса не был идеальным, но он дал бы возможность восстановить механизм декларирования.

Что этому предшествовало

Конституционный Суд 27 октября отменил некоторые положения антикоррупционного законодательства. В частности, признал неконституционным наказание за ложь в декларациях, а также ограничил полномочия НАПК.

Для разрешения ситуации Зеленский подал законопроект об увольнении всех судей КСУ. Зато Разумков предложил другой проект – о восстановлении э-декларирования.

К слову, полномочия НАПК уже восстановили.



Скандал вокруг КСУ / Инфографика 24 канала