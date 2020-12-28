"Это не альтернатива": Разумков оценил свой законопроект относительно конституционного кризиса
Спикер Рады Дмитрий Разумков отметил, что его законопроект о решении конституционного кризиса отличался от инициативы президента Владимира Зеленского.
Что говорит о своем законопроекте
Позиции в законопроекте Зеленского отличались. Об этом Разумков заявил в интервью "Украинской правде".
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Это не был альтернативный законопроект, это был другой законопроект,
– отметил Разумков.
Спикер Рады добавил, что под его законопроектом подписалось большое количество депутатов – 126. По словам Разумкова, законопроект был направлен на то, чтобы восстановить полную систему в формате, в котором она существовала до решения Конституционного Суда, а дальше исправлять возникшие после 27 октября.
Председатель парламента отметил, что такой путь решения кризиса не был идеальным, но он дал бы возможность восстановить механизм декларирования.
Что этому предшествовало
- Конституционный Суд 27 октября отменил некоторые положения антикоррупционного законодательства. В частности, признал неконституционным наказание за ложь в декларациях, а также ограничил полномочия НАПК.
- Для разрешения ситуации Зеленский подал законопроект об увольнении всех судей КСУ. Зато Разумков предложил другой проект – о восстановлении э-декларирования.
- К слову, полномочия НАПК уже восстановили.
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