В Украине с 12 января 2021 года появилась в обращении новая памятная монета. Ее посвятили Агафангелу Крымскому – украинскому историку и писателю.

Монету будут выпускать номиналом 2 гривны. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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По данным Нацбанка, ее будут изготавливать из нейзильбера. В то же время тираж монеты составит 35 тысяч.

Обратите внимание! Национальный банк Украины 4 января 2021 года начал продажу памятных монет и банкнот. Их можно приобрести онлайн круглосуточно и без выходных. Подробнее об этом – читайте здесь.

Новая монета будет иметь массу 12,8 г, а ее категория качества чеканки – специальный анциркулейтед.

Что будет изображено на монете

В пресс-службе заявили, что на лицевой стороне монеты будет малый Государственный Герб Украины. Справа от него изобразят надпись "Украина", номинал и год чеканки, а ниже – геометрический декор.

Новая памятная монета НБУ / Фото пресс-службы Нацбанка

В то же время на противоположной стороне будет портрет Крымского, а под ним – годы жизни и имя историка.

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В Нацбанке сообщили, что приобрести монету можно будет онлайн и через сеть банков-дистрибьюторов. Однако стоит заметить, что 1 клиент сможет купить не более 2 памятных монет.

Справка. Агафангел Крымский – украинский историк, писатель и переводчик. Он также является одим из основателей Украинской академии наук. Крымский известен как один из самых выдающихся мировых исследователей Востока. По некоторым данным, историк знал более 60 языков. В то же время Крымский является автором ряда работ по истории и культуре арабских стран.