НБУ выпустил новую памятную монету: что на ней будет изображено
В Украине с 12 января 2021 года появилась в обращении новая памятная монета. Ее посвятили Агафангелу Крымскому – украинскому историку и писателю.
Монету будут выпускать номиналом 2 гривны. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
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По данным Нацбанка, ее будут изготавливать из нейзильбера. В то же время тираж монеты составит 35 тысяч.
Новая монета будет иметь массу 12,8 г, а ее категория качества чеканки – специальный анциркулейтед.
Что будет изображено на монете
В пресс-службе заявили, что на лицевой стороне монеты будет малый Государственный Герб Украины. Справа от него изобразят надпись "Украина", номинал и год чеканки, а ниже – геометрический декор.
Новая памятная монета НБУ / Фото пресс-службы Нацбанка
В то же время на противоположной стороне будет портрет Крымского, а под ним – годы жизни и имя историка.
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В Нацбанке сообщили, что приобрести монету можно будет онлайн и через сеть банков-дистрибьюторов. Однако стоит заметить, что 1 клиент сможет купить не более 2 памятных монет.
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