Министр внутренних дел Арсен Аваков поддержал инициативу украинцев Франции и обратился к НБУ. Глава МВД призвал регулятор выпустить памятную монету, на которой будет изображение выдающегося украинского оперного певца Василия Слипака. Герой погиб в 2016 году на Донбассе от пули снайпера.

Именно во Франции работал Василий Слипак – был солистом в Парижской национальной опере. Читайте также Умер отец Василия Слипака Общая память о выдающемся украинце, талант которого любили и ценили во Франции, позволит углубить культурное сотрудничество между нашими странами,

– говорится в обращении Авакова к НБУ. Что известно о Василии Слипаке Солист оперы в Париже защищал Украину на Донбассе под позывным "Миф". Это сокращение от Мефистофеля – персонажа любимой оперы Слипака – "Фауст".

Это сокращение от Мефистофеля – персонажа любимой оперы Слипака – "Фауст". Еще до событий на Донбассе Слипак приезжал в Украину на Оранжевую революцию.

Во время Революции Достоинства Слипак координировал акции в поддержку Украины во Франции.

Уже с 2015 года оперный певец был на Донбассе. Трижды возвращался в зону боевых действий. Получил ранение.

Слепак попадал в самые горячие точки – Пески и Авдеевку.

В июне 2016 года 41-летний герой погиб от пули снайпера.

В 2017 году Василию Слипаку присвоили звание Героя Украины посмертно.