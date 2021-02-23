МВД просит Нацбанк выпустить памятную монету с изображением Василия Слипака
Министр внутренних дел Арсен Аваков поддержал инициативу украинцев Франции и обратился к НБУ. Глава МВД призвал регулятор выпустить памятную монету, на которой будет изображение выдающегося украинского оперного певца Василия Слипака. Герой погиб в 2016 году на Донбассе от пули снайпера.
Источник:МВД Украины
Именно во Франции работал Василий Слипак – был солистом в Парижской национальной опере.
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Общая память о выдающемся украинце, талант которого любили и ценили во Франции, позволит углубить культурное сотрудничество между нашими странами,
– говорится в обращении Авакова к НБУ.
Что известно о Василии Слипаке
- Солист оперы в Париже защищал Украину на Донбассе под позывным "Миф". Это сокращение от Мефистофеля – персонажа любимой оперы Слипака – "Фауст".
- Еще до событий на Донбассе Слипак приезжал в Украину на Оранжевую революцию.
- Во время Революции Достоинства Слипак координировал акции в поддержку Украины во Франции.
- Уже с 2015 года оперный певец был на Донбассе. Трижды возвращался в зону боевых действий. Получил ранение.
- Слепак попадал в самые горячие точки – Пески и Авдеевку.
- В июне 2016 года 41-летний герой погиб от пули снайпера.
- В 2017 году Василию Слипаку присвоили звание Героя Украины посмертно.
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