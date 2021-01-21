Харьковский дом престарелых, где 21 января случился пожар, работал без документов. По данным полиции, владелец пансионата владеет еще одним домом для пожилых людей, который тоже не зарегистрирован.

Сейчас правоохранители установят, владел ли собственник пансионата другими зданиями, которые могли быть переоборудованы в дома пожилых людей. Об этом на заседании правительства рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко, пишет 24 канал.

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В другом незарегистрированном доме престарелых находится 24 пожилых человека.

На этот дом тоже не имеет соответствующих документов. Как только мы установим этого гражданина, его задержат. Полиция проверяет все адреса,

– сказал Клименко.

Отметим, по данным СМИ, владельцем пансионата является Акопян Славик Цолакович. Ему, мол, принадлежат еще 3 дома престарелых в Харькове.

Они якобы расположены по следующим адресам:

► Метростроевский переулок, 25 – дом престарелых "Забота";

► улица Добродецкого, 2;

► улица Переяславская, 13. В сети пишут, что там расположен частный дом для престарелых "Оберег".

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