В Харькове планируют закончить отопительный сезон 15 апреля. Однако дата может измениться, поскольку все зависит от погодных условий.

Об отключении отопления рассказал директор предприятия "Харьковские тепловые сети" Василий Скопенко. Он это сделал во время общения с журналистами 25 марта.

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При каких обстоятельствах отопление не отключат

Директор коммунального предприятия отметил, что решение об отключении – окончательное. Но его могут перенести. По словам Скопенко, это случится, если будут резкие изменения погоды. В таком случае людей известят.

Какими будут тарифы

В СМИ и соцсетях Харькова в последнее время распространяют платежки на отопление, где неправильно указаны суммы. Поэтому об этом Скопенко тоже говорил. Он отметил, что такие публикации вводят людей в заблуждение. В Харькове тарифы на отопительный сезон 2020 – 2021 годов останутся на том же уровне, что были прошлой зимой.

К сожалению, все эти провокации имеют характер поливания грязью Харьковских тепловых сетей,

– добавил Василий Скопенко.

Обратите внимание! Преимущественно в Украине отопительный сезон прекращают в первой половине апреля. Это делают тогда, когда среднесуточная температура в течение трех дней не опускается ниже 8 градусов тепла.