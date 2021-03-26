Назвали дату отключения отопления в Харькове
В Харькове планируют закончить отопительный сезон 15 апреля. Однако дата может измениться, поскольку все зависит от погодных условий.
Источник:"Объектив"
Об отключении отопления рассказал директор предприятия "Харьковские тепловые сети" Василий Скопенко. Он это сделал во время общения с журналистами 25 марта.
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При каких обстоятельствах отопление не отключат
Директор коммунального предприятия отметил, что решение об отключении – окончательное. Но его могут перенести. По словам Скопенко, это случится, если будут резкие изменения погоды. В таком случае людей известят.
Какими будут тарифы
В СМИ и соцсетях Харькова в последнее время распространяют платежки на отопление, где неправильно указаны суммы. Поэтому об этом Скопенко тоже говорил. Он отметил, что такие публикации вводят людей в заблуждение. В Харькове тарифы на отопительный сезон 2020 – 2021 годов останутся на том же уровне, что были прошлой зимой.
К сожалению, все эти провокации имеют характер поливания грязью Харьковских тепловых сетей,
– добавил Василий Скопенко.
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