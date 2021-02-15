"Слуги народа" на заседаниях фракции якобы не обсуждали третью попытку назначения Юрия Витренко министром энергетики. Однако этот вопрос все-таки может появиться в повестке дня сессии Рады.

Правда, неизвестно, когда именно парламент может рассматривать постановление о назначении Витренко. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Кстати Собирают подписи за отставку: "слуги" планируют рассмотреть ситуацию с Уруским

Постановление о назначении может быть включено в повестку дня в любой момент,

– подчеркнул Гетманцев.

Что известно о попытках назначения Витренко

Рада впервые провалила голосование за назначение Витренко еще 17 декабря.

Однако тогда правительство назначило его исполняющим обязанности министра энергетики.

Вторая провальная попытка назначить Витренко была 28 января. Депутаты не собрали достаточно голосов.

Что говорит Гетманцев о Витренко, смотрите видео:

Уволят ли Уруского

Гетманце отметил, что пока не стоит вопрос отставки вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

Хотя перед тем нардеп Евгения Кравчук рассказала, что ситуацию с Уруским могут рассмотреть, так как есть депутаты, которые собирают подписи за его отставку.

Обратите внимание! Ранее заместителя Уруского Виталия Немилостивого поймали, вероятно, пьяным за рулем. Однако впоследствии его уволили.