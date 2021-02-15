Назначение Витренко и увольнение Уруского: обсуждали ли это "слуги"
"Слуги народа" на заседаниях фракции якобы не обсуждали третью попытку назначения Юрия Витренко министром энергетики. Однако этот вопрос все-таки может появиться в повестке дня сессии Рады.
Источник:24 канал
Правда, неизвестно, когда именно парламент может рассматривать постановление о назначении Витренко. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
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Постановление о назначении может быть включено в повестку дня в любой момент,
– подчеркнул Гетманцев.
Что известно о попытках назначения Витренко
- Рада впервые провалила голосование за назначение Витренко еще 17 декабря.
- Однако тогда правительство назначило его исполняющим обязанности министра энергетики.
- Вторая провальная попытка назначить Витренко была 28 января. Депутаты не собрали достаточно голосов.
Что говорит Гетманцев о Витренко, смотрите видео:
Уволят ли Уруского
Гетманце отметил, что пока не стоит вопрос отставки вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.
Хотя перед тем нардеп Евгения Кравчук рассказала, что ситуацию с Уруским могут рассмотреть, так как есть депутаты, которые собирают подписи за его отставку.
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