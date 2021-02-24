Виктор Кичун стал судьей Конституционного Суда Украины – 24 февраля он дал присягу. Однако он избран не честным способом, а стал просто политическим назначенцем. Более того, народным депутатам в Раде просто солгали.

Такое мнение высказал глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин. Он отметил, что обманул нардепов именно представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

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"Когда Вениславский представлял этого человека, он солгал в парламенте о конкурсе", – сказал Шабунин.

Вениславский якобы заверил нардепов в том, что есть решение КСУ, где прямо запрещено международным экспертам участвовать в конкурсной комиссии.

Это ложь. Представитель президента в КСУ просто соврал народным депутатам. Ничего! Нормально проголосовали, поддержали. Какая там независимость?

– высказался председатель ЦПК.

Повлияет ли Кичун на конституционный кризис

По словам Шабунина, Виктор Кичун никак не повлияет на решение конституционного кризиса, ведь состав суда остался прежним.

Справка. За назначение Виктора Кичун проголосовали 18 февраля. Что известно о Викторе Кичун – читайте здесь.

"Электронное декларирование Конституционный Суд уничтожил, имея 11 голосов. Для принятия решений нужно только 10. Назначение этого судьи не решает абсолютно ничего", – отметил глава ЦПК.

Он добавил, что сам Кичун – политический назначенец, а потому не может быть честным независимым судьей. "Не сможет быть независимым, ведь он – политический назначенец. Независимым может быть тот человек, который никому ничего не должен – он ​​победила в честном конкурсе", – объяснил Шабунин.