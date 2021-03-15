Назначение советником президента и первым заместителем секретаря СНБО Руслана Демченко совпало с провалом операции задержания вагнеровцев. Более того, должность для Демченко, который может быть автором Харьковских соглашений, просили в России.

О том, что назначение Демченко и провалы нескольких важных спецопераций, совпали во времени, заявил журналист Юрий Бутусов. По его словам, это не просто совпадение, а система, так называемый "пророссийский курс".

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Автор Харьковских соглашений

Руслан Демченко – широко известный пророссийский деятель в Украине, заявил Бутусов в интервью Дмитрию Гордону. При Януковиче он был заместителем министра иностранных дел, затем – первым заместителем министра иностранных дел.

Поддерживал всю политику партии, включая разрыв ассоциации с Европейским Союзом... Он был одним из мозгов этой системы, мозгом пророссийского сближение, пророссийского вектора. И я вам хочу сказать, что он абсолютно всегда действовал как пророссийский человек,

– рассказал Бутусов.

Журналист подтверждает слухи, что Демченко – один из авторов Харьковских соглашений.

Важно! В Министерстве иностранных дел убеждают, что первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко не занимался подготовкой Харьковских соглашений. Секретарь СНБО Алексей Данилов уверяет, что ему не известно о роли своего заместителя в этом деле.

Назначение Демченко просили в России

Дмитрий Гордон утверждает: заместитель министра иностранных дел России Лаврова требовал назначить именно его. Бутусов это подтверждает: "русские требовали поставить Демченко. Они считали, что этот человек может представлять их интересы в Украине", – рассказал журналист.

Создает Зеленский этот комитет и ставит туда почему-то Демченко, который в украинских спецслужбах никогда не работал. Возможно, он в российских имеет опыт работы, но не в украинских,

– рассказал Бутусов.

Демченко делал доклады о том, что это именно украинские военные больше всего нарушают перемирие, по словам журналиста. Он уверяет: это известно и многим военным в зоне ООС.

Назначение Демченко, продолжает Бутусов, – это новый курс, который тогда пытался выполнить Владимир Зеленский и его переговорщик по Донбассу Андрей Ермак. "То есть они поставили Демченко, я думаю, для того, чтобы показать россиянам, что у нас все карты открыты...", – подытожил журналист.

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