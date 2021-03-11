НАПК составило 6 протоколов на Тупицкого и еще трех судей КСУ
Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции составило 6 протоколов на 4 судей Конституционного суда. Среди них и скандальный Тупицкий.
Источник:Укринформ
Протоколы касаются совершения судьями админнарушений. Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков.
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Кто из судей КСУ провинился
- судья Мойсик;
- судья Слиденко;
- судья Завгородняя;
- судья Тупицкий.
Перезагрузка Конституционного суда
В марте 2021 года глава Офиса Президента заявил, что вскоре начнется полная перезагрузка КСУ. Первым шагом будет смена его руководителя.
Что этому предшествовало
- В конце октября 2020 года КСУ признал неконституционной статью Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Такое решение раскритиковали и украинское общество, и международные партнеры.
- Офис генерального прокурора 28 декабря 2020 года направил по почте сообщение о подозрении председателю КСУ Александру Тупицкому в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложных показаний свидетеля.
- 29 декабря Владимир Зеленский отстранил Александра Тупицкого с должности главы КСУ, а в конце февраля 2021 года сделал это снова – до 28 марта. Но судья продолжает получать зарплату.
Что известно об Александре Тупицком / Инфографика 24 канала
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