Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило 8 руководителей партий и бывшего заместителя министра для дачи объяснений. Их ждут в течение текущей недели с 29 марта по 2 апреля 2021 года.

В НАПК планируют выяснить, происходили ли нарушения законов Украины "О предотвращении коррупции" и "О политических партиях в Украине" этими людьми. Их заранее пригласили официальным письмом НАПК. Читайте также Реестр коррупционеров обновили: изменения сделало НАПК Кого пригласили в НАПК Чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности, приглашаются такие представители политических партий: Олег Бриндак ("Доверяй делам");

Татьяна Чечетова-Терашвили ("Блок Кернеса – Успешный Харьков!");

Андрей Балога ("Команда Андрея Балоги")

Александр Касянюк ("Оппозиционный блок")

Лидия Шевченко ("Новая Демократия")

Сергей Двирко ("Важен каждый")

Валерий Сергачев ("Киевская Русь")

Валентин Зубов ("Народно-трудовой союз Украины"). Для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований Закона относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности: Бывший заместитель Министра культуры молодежи и спорта Украины Алексей Сивирин приглашается с 29 по 30 марта;

Бывший заместитель председателя Хмельницкой областной государственной администрации Алексей Лысюк приглашается с 30 по 31 марта. Обратите внимание! В марте 2021 года НАПК остановило госфинансирование "Слуги народа". Как финансируются политические партии В октябре 2015 года Верховная Рада утвердила закон о финансировании политических партий из госбюджета. Согласно ему с 1 июля 2016 года ввели госфинансирование партий пропорционально уровню их поддержки на выборах.

Право на финансирование получили партии, которые преодолели 5% барьер на парламентских выборах 2014 года и прошли в Верховную Раду.

В 2020 году хотели ввести обновления о финансировании партий от 2% голосов избирателей, но позже Рада вернула базовый 5% барьер.