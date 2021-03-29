Нарушение финотчетности: у НАПК претензии к руководителям 8 партий и экс-заместителю министра
Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило 8 руководителей партий и бывшего заместителя министра для дачи объяснений. Их ждут в течение текущей недели с 29 марта по 2 апреля 2021 года.
Источник:НАЗК
В НАПК планируют выяснить, происходили ли нарушения законов Украины "О предотвращении коррупции" и "О политических партиях в Украине" этими людьми. Их заранее пригласили официальным письмом НАПК.
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Кого пригласили в НАПК
Чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности, приглашаются такие представители политических партий:
- Олег Бриндак ("Доверяй делам");
- Татьяна Чечетова-Терашвили ("Блок Кернеса – Успешный Харьков!");
- Андрей Балога ("Команда Андрея Балоги")
- Александр Касянюк ("Оппозиционный блок")
- Лидия Шевченко ("Новая Демократия")
- Сергей Двирко ("Важен каждый")
- Валерий Сергачев ("Киевская Русь")
- Валентин Зубов ("Народно-трудовой союз Украины").
Для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований Закона относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности:
- Бывший заместитель Министра культуры молодежи и спорта Украины Алексей Сивирин приглашается с 29 по 30 марта;
- Бывший заместитель председателя Хмельницкой областной государственной администрации Алексей Лысюк приглашается с 30 по 31 марта.
Как финансируются политические партии
- В октябре 2015 года Верховная Рада утвердила закон о финансировании политических партий из госбюджета. Согласно ему с 1 июля 2016 года ввели госфинансирование партий пропорционально уровню их поддержки на выборах.
- Право на финансирование получили партии, которые преодолели 5% барьер на парламентских выборах 2014 года и прошли в Верховную Раду.
- В 2020 году хотели ввести обновления о финансировании партий от 2% голосов избирателей, но позже Рада вернула базовый 5% барьер.
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