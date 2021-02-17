У НАКЗ хочуть поспілкуватися з колишнім керівником відділу Генпрокуратури Костянтином Куликом. Тема розмови – ймовірне декларування Куликом недостовірних відомостей.

Костянтина Кулика просять прибути до Національного агентства зі запобігання корупції 19 лютого у період з 10 до 13 години.

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НАЗК запрошує "для надання пояснень" колишнього прокурора та суддю Конституційного Суду

"Для надання пояснень у зв’язку зі встановленими ознаками декларування недостовірних відомостей" антикорупціонери запрошують:

Суддю Конституційного Суду у відставці Михайла Гультая.

Колишнього керівника відділу в Генеральній прокуратурі Костянтина Кулика.

Наразі невідомо, чи мають намір вказані особи відвідати НАЗК. До слова, у період 15 – 19 лютого в Нацагентстві також чекають 9 керівників партій та 3 керівників фондів.

Чим відомий Костянтин Кулик