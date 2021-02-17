НАЗК викликає "для пояснень" скандального експрокурора Кулика
У НАКЗ хочуть поспілкуватися з колишнім керівником відділу Генпрокуратури Костянтином Куликом. Тема розмови – ймовірне декларування Куликом недостовірних відомостей.
Источник:НАЗК
Костянтина Кулика просять прибути до Національного агентства зі запобігання корупції 19 лютого у період з 10 до 13 години.
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НАЗК запрошує "для надання пояснень" колишнього прокурора та суддю Конституційного Суду
"Для надання пояснень у зв’язку зі встановленими ознаками декларування недостовірних відомостей" антикорупціонери запрошують:
- Суддю Конституційного Суду у відставці Михайла Гультая.
- Колишнього керівника відділу в Генеральній прокуратурі Костянтина Кулика.
Наразі невідомо, чи мають намір вказані особи відвідати НАЗК. До слова, у період 15 – 19 лютого в Нацагентстві також чекають 9 керівників партій та 3 керівників фондів.
Чим відомий Костянтин Кулик
- У жовтні 2019 у New York Times написали про українського прокурора Кулика, який склав досьє на 7 сторінок про начебто корупцію сина Джо Байдена – Гантера.
- У листопаді 2019 з прокуратури Костянтина Кулика звільнили. Річ у тім, що той, як стало відомо громадськості, незаконно побудував частину елітного житлового комплексу Diplomat Hall у Києві.
- Причому робив він це попри те, що тривало розслідування ймовірного незаконного збагачення Кулика (у 2016 році йому пред’явили обвинувачення у незаконному збагаченні на 2,8 мільйона гривень).
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