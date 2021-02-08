Не задекларировал участок в Крыму: в НАПК составили 2 протокола на Тупицкого
Глава НАПК Александр Новиков составил 2 админпротокола на отстраненного главу КСУ Александра Тупицкого. Судья не указал в декларации свой участок в Крыму, который получил по законодательству государства-оккупанта.
Источник:НАПК
В Государственном земельном кадастре Украины информации об этих землях нет. В то же время в кадастре России записано, что с 19 июля 2018 года Тупицкий является владельцем указанного земельного участка.
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Админпротоколы НАПК на Тупицкого
- Первый протокол касается недостоверной информации в декларации.
- Второй – конфликта интересов, 27 октября 2020 года Тупицкий проголосовал за решение, которым признавалось неконституционным право НАПК составлять админпротоколы.
В НАПК отмечают, что еще 1 октября 2020 года попросили Тупицкого объяснить, почему он не задекларировал свой участок в Крыму.
Зато 27 октября 2020 года судья проголосовал за решение, в котором, в частности признавалось неконституционным право НАПК составлять админпротоколы.
Итак, он осознавал, что в отношении него НАПК может составить протокол о совершении правонарушения, связанного с коррупцией. 27 октября 2020 года Александр Тупицкий принял участие в рассмотрении Решения КСУ № 13-р / 2020, которым право НАПК составлять админпротоколы признано неконституционным. Итак, Александр Тупицкий голосовал за принятие решения в той редакции, которая удовлетворяла его частный интерес,
– добавили в НАПК.
Стоит также отметить, что президент Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил Тупицкого с должности. Судья несколько раз пытался попасть на работу, но его не пропускают в КСУ.
Что известно об отмене е-декларирования КСУ
- 27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью Уголовного Кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование чиновников государственного или местного уровня.
- Такое решение судьи приняли по иску 47 депутатов Верховной Рады, в частности от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "За будущее".
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