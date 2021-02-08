Глава НАПК Александр Новиков составил 2 админпротокола на отстраненного главу КСУ Александра Тупицкого. Судья не указал в декларации свой участок в Крыму, который получил по законодательству государства-оккупанта.

В Государственном земельном кадастре Украины информации об этих землях нет. В то же время в кадастре России записано, что с 19 июля 2018 года Тупицкий является владельцем указанного земельного участка.

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Админпротоколы НАПК на Тупицкого

Первый протокол касается недостоверной информации в декларации.

Второй – конфликта интересов, 27 октября 2020 года Тупицкий проголосовал за решение, которым признавалось неконституционным право НАПК составлять админпротоколы.

В НАПК отмечают, что еще 1 октября 2020 года попросили Тупицкого объяснить, почему он не задекларировал свой участок в Крыму.

Зато 27 октября 2020 года судья проголосовал за решение, в котором, в частности признавалось неконституционным право НАПК составлять админпротоколы.

Итак, он осознавал, что в отношении него НАПК может составить протокол о совершении правонарушения, связанного с коррупцией. 27 октября 2020 года Александр Тупицкий принял участие в рассмотрении Решения КСУ № 13-р / 2020, которым право НАПК составлять админпротоколы признано неконституционным. Итак, Александр Тупицкий голосовал за принятие решения в той редакции, которая удовлетворяла его частный интерес,

– добавили в НАПК.

Обратите внимание! С 31 декабря 2020 года составить протокол о таких административных правонарушений, если их совершил судья, могут только лично председатель НАПК или его заместители.

Стоит также отметить, что президент Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил Тупицкого с должности. Судья несколько раз пытался попасть на работу, но его не пропускают в КСУ.

Что известно об отмене е-декларирования КСУ

27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью Уголовного Кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование чиновников государственного или местного уровня.

Такое решение судьи приняли по иску 47 депутатов Верховной Рады, в частности от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "За будущее".



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