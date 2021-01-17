Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции разработало карту антикоррупционных уполномоченных. К ним можно обратиться за помощью для заполнения ежегодной декларации.

В частности это касается публичных служащих. Такую информацию сообщило НАПК на своей фейсбук-странице.

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Карта уполномоченных

"Чтобы вы смогли быстро найти контакты уполномоченного вашей организации, НАПК разработало специальную "Карту уполномоченных", которая доступна на нашем сайте, – сообщили в агентстве.

Отметим! Сайт, где можно найти "карту уполномоченных" есть здесь.

В ведомстве отметили, что уполномоченные лица по вопросам предотвращения и выявления коррупции являются незаменимыми помощниками во время декларирования.

Они окажут консультативную помощь в заполнении деклараций, а также наблюдают, чтобы служащие учреждения вовремя подали,

– говорится в сообщении.

Как получить дополнительную информацию

Дополнительную информацию можно получить:

в разделе "База знаний" на вебсайте НАПК;

по телефону Контакт-центра НАПК +380442000694.

Где искать данные для заполнения

Ранее в НАПК сообщили, что почти все необходимые данные для заполнения деклараций можно получить из электронных реестров с помощью квалифицированной электронной подписи.

К каким ресурсам можно получить доступ через интернет читайте по ссылке.

Напомним, что кампания декларирования 2021 года длится до 31 марта.