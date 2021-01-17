Кто поможет заполнить е-декларации: НАЗК разработало карту уполномоченных
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции разработало карту антикоррупционных уполномоченных. К ним можно обратиться за помощью для заполнения ежегодной декларации.
В частности это касается публичных служащих. Такую информацию сообщило НАПК на своей фейсбук-странице.
Также читайте "Недостоверные сведения в отчетах": в НАЗК объяснили, почему прекратили госфинансирование "Голоса"
Карта уполномоченных
"Чтобы вы смогли быстро найти контакты уполномоченного вашей организации, НАПК разработало специальную "Карту уполномоченных", которая доступна на нашем сайте, – сообщили в агентстве.
В ведомстве отметили, что уполномоченные лица по вопросам предотвращения и выявления коррупции являются незаменимыми помощниками во время декларирования.
Они окажут консультативную помощь в заполнении деклараций, а также наблюдают, чтобы служащие учреждения вовремя подали,
– говорится в сообщении.
Как получить дополнительную информацию
Дополнительную информацию можно получить:
- в разделе "База знаний" на вебсайте НАПК;
- по телефону Контакт-центра НАПК +380442000694.
Где искать данные для заполнения
Ранее в НАПК сообщили, что почти все необходимые данные для заполнения деклараций можно получить из электронных реестров с помощью квалифицированной электронной подписи.
Напомним, что кампания декларирования 2021 года длится до 31 марта.
Поделиться новостью