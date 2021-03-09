НАПК проверит 88 деклараций чиновников
НАПК начало проведение полных проверок деклараций по новому порядку. Среди тех, кого проверят, есть министры, их заместители, депутаты, судьи, прокуроры и другие.
Источник:НАПК
Некоторых деклараций еще нет в реестре, однако, по словам главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова, впоследствии их обязательно проверят.
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Мы решили не ждать конца кампании декларирования и начали полные проверки, как только были закончены все необходимые процедуры,
– заявил Новиков.
Основания для проверки деклараций
- Высокая должность субъекта декларирования. Так, первыми проверку будут делать в отношении президента, премьер-министра, министров, судей высших судов, нардепов, руководителей Офиса генпрокурора и СБУ.
- Однако на этом основании не будут проверять декларации 2020 года тех должностных лиц, которые уже проверили в 2019 году.
- Поступление информации от граждан, журналистов и других источников о возможном недостоверном декларировании.
- Несоответствие уровня жизни лица задекларированным им имуществу и доходам. Это устанавливают по результатам мониторинга образа жизни.
- Если в декларации обнаружат риски после проверки системы логического и арифметического контроля. То есть, все поданные декларации пройдут проверку компьютера, который в автоматическом режиме укажет, какие декларации содержат больше всего рисков.
Заметим, из 88 анонсированных проверок 46 пройдут в порядке очереди, а 42 – по обращениям.
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