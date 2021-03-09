НАПК начало проведение полных проверок деклараций по новому порядку. Среди тех, кого проверят, есть министры, их заместители, депутаты, судьи, прокуроры и другие.

Некоторых деклараций еще нет в реестре, однако, по словам главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова, впоследствии их обязательно проверят.

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Мы решили не ждать конца кампании декларирования и начали полные проверки, как только были закончены все необходимые процедуры,

– заявил Новиков.

Основания для проверки деклараций

Высокая должность субъекта декларирования. Так, первыми проверку будут делать в отношении президента, премьер-министра, министров, судей высших судов, нардепов, руководителей Офиса генпрокурора и СБУ.

Так, первыми проверку будут делать в отношении президента, премьер-министра, министров, судей высших судов, нардепов, руководителей Офиса генпрокурора и СБУ. Однако на этом основании не будут проверять декларации 2020 года тех должностных лиц, которые уже проверили в 2019 году.

Поступление информации от граждан, журналистов и других источников о возможном недостоверном декларировании.

от граждан, журналистов и других источников Несоответствие уровня жизни лица задекларированным им имуществу и доходам. Это устанавливают по результатам мониторинга образа жизни.

лица задекларированным им имуществу и доходам. Это устанавливают по результатам мониторинга образа жизни. Если в декларации обнаружат риски после проверки системы логического и арифметического контроля. То есть, все поданные декларации пройдут проверку компьютера, который в автоматическом режиме укажет, какие декларации содержат больше всего рисков.

Заметим, из 88 анонсированных проверок 46 пройдут в порядке очереди, а 42 – по обращениям.

Обратите внимание! В октябре 2020 года Конституционный суд отменил уголовную ответственность чиновников за ложное декларирование. Из-за этого их декларации перестали проверять. Однако в декабре президент Владимир Зеленский подписал указ о разблокировании работы НАПК.