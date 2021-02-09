Сотни квадратов на одного работника офиса: отчеты ОПЗЖ и "Слуг народа" просят проверить
Комитет избирателей Украины проанализировал финансовые отчеты политических партий за II квартал 2020 года. В КИУ обнаружили интересные показатели относительно соотношения количества работников к площади партийного офиса.
Так, согласно отчетам, один работник партийного офиса "Слуги народа" работает на площади размером более 200 квадратных метров.
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В общем в центральном аппарате президентской политсилы работают 8 человек, при этом арендуют помещение в конгрессно-выставочном центре "Парковый" в Киеве. Площадь помещения – 1 828 квадратных метров.
В центральном аппарате ОПЗЖ всего 3 работника
Показатели "Оппозиционной платформы – За жизнь" – еще больше настораживают. В центральном аппарате партии работают всего три человека. А офис для них сняли немаленький – 2 тысячи 32 квадратных метров. Это составляет 677 "квадратов" на одного работника.
Какая ситуация в других политсилах:
- "Голос" – 38 офисных работников, площадь офиса – 437 квадратов,
- "Батькивщина" – 92 работника, офис – 1 177 квадратных метров,
- "Европейская Солидарность" – 41 работник, площадь офиса – 2 164 квадратных метра.
Официальные данные о пустых партийных офисах могут свидетельствовать только об одном – теневом характере финансирования политической партии и зарплатах в конвертах. Такие огромные офисы не могут обходиться без охраны, секретарей, орготдела, компьютерных специалистов и тому подобное. По самым скромным подсчетам в офисе должно работать не менее 30 – 40 человек,
– отметил глава КИУ Алексей Кошель.
В КИУ призывают Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обратить внимание на это исследование.
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