Комитет избирателей Украины проанализировал финансовые отчеты политических партий за II квартал 2020 года. В КИУ обнаружили интересные показатели относительно соотношения количества работников к площади партийного офиса.

Так, согласно отчетам, один работник партийного офиса "Слуги народа" работает на площади размером более 200 квадратных метров.

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В общем в центральном аппарате президентской политсилы работают 8 человек, при этом арендуют помещение в конгрессно-выставочном центре "Парковый" в Киеве. Площадь помещения – 1 828 квадратных метров.

В центральном аппарате ОПЗЖ всего 3 работника

Показатели "Оппозиционной платформы – За жизнь" – еще больше настораживают. В центральном аппарате партии работают всего три человека. А офис для них сняли немаленький – 2 тысячи 32 квадратных метров. Это составляет 677 "квадратов" на одного работника.

Какая ситуация в других политсилах:

"Голос" – 38 офисных работников, площадь офиса – 437 квадратов,

"Батькивщина" – 92 работника, офис – 1 177 квадратных метров,

"Европейская Солидарность" – 41 работник, площадь офиса – 2 164 квадратных метра.

Официальные данные о пустых партийных офисах могут свидетельствовать только об одном – теневом характере финансирования политической партии и зарплатах в конвертах. Такие огромные офисы не могут обходиться без охраны, секретарей, орготдела, компьютерных специалистов и тому подобное. По самым скромным подсчетам в офисе должно работать не менее 30 – 40 человек,

– отметил глава КИУ Алексей Кошель.

В КИУ призывают Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обратить внимание на это исследование.

Обратите внимание! В соответствии с законом, представление заведомо недостоверных сведений в отчете партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера наказывается штрафом от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 5 лет.



Данные из Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции".