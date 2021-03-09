НАЗК перевірить 88 декларацій чиновників
НАЗК розпочало проведення повних перевірок декларацій за новим порядком. Серед тих, кого перевірять, є міністри, їх заступники, депутати, судді, прокурори та інші.
Источник:НАЗК
Деяких декларацій ще немає в реєстрі, однак, за словами голови Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова, згодом їх обов'язково перевірять.
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Ми вирішили не чекати кінця кампанії декларування та почали повні перевірки, як тільки були закінчені всі необхідні процедури,
– заявив Новіков.
Підстави для перевірки декларацій
- Висока посада суб'єкта декларування. Так, першими перевірку робитимуть щодо президента, прем'єр-міністра, міністрів, суддів вищих судів, нардепів, керівників Офісу генпрокурора та СБУ.
- Однак за цією підставою не перевірятимуть декларації за 2020 рік тих посадовців, яких вже перевірили у 2019 році.
- Надходження інформації від громадян, журналістів та інших джерел про можливе недостовірне декларування.
- Невідповідність рівня життя особи задекларованим ним майну й доходам. Це встановлюють за результатами моніторингу способу життя.
- Якщо у декларації виявлять ризики після перевірки системи логічного та арифметичного контролю. Тобто, усі подані декларації пройдуть перевірку комп'ютера, який в автоматичному режимі вкаже, які декларації містять найбільше ризиків.
Зауважимо, з 88 анонсованих перевірок 46 відбудуться у порядку черги, а 42 – за зверненнями.
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