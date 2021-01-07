Руководителям учреждений запрещается принимать подарки от своих подчиненных. В то же время депутатам, руководителям городов, сел и поселков во время выполнения своих обязанностей – от избирателей.

Родственники и близкие люди публичного служащего могут дарить ему подарки любой стоимости. Об этом сообщили на фейсбук-странице Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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Какова стоимость подарка

Но стоимость подарков от других лиц не может превысить 1 прожиточный минимум. В 2021 году это 2 270 гривен. В то же время общая сумма подарков чиновнику за год не может превышать 2 ПМ – 4 540 гривен.

Как декларировать подарки

Подарок, стоимость которого превышает 5 ПМ (11 350 гривен (в 2021 году) и 10 510 гривен (в 2020 году), подлежит показу в ежегодной декларации.

Если подарок стоит более 100 ПМ (227 000 гривен (в 2021 году) и 210 200 гривен (в 2020 году), то вполне возможно, что его нужно будет внести не в один раздел декларации.

В каких разделах указывать информацию

Например, если 31 декабря 2020 года близкое лицо подарило вам ювелирное украшение, оно указывается в декларации:

В разделе 5 "Ценное движимое имущество (кроме транспортных средств)";

в разделе 11"доходы, в частности подарки". Вам подарили деньги как подарок? Не забудьте их задекларировать, если размер таких подарков от одного лица (группы лиц) в целом в течение года, превысил 5 ПМ,

- отметили в сообщении.

Напомним! Сейчас продолжается кампания декларирования-2021. Последний день для подачи ежегодной декларации – 31 марта 2021 года.