Найвищий хмарочос світу підсвітили кольорами українського прапора
Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Об'єднаних Арабських Еміратах. З цієї нагоди найвищий хмарочос світу підсвітили кольорами українського стягу.
Бурдж Халіфа, що у Дубаї, в останній день офіційного візиту Зеленського, підсвітили синьо-жовтими кольорами. Відповідне фото Зеленський оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці.
Важливо Візит в ОАЕ: Зеленський підписав договори на понад 3 мільярди доларів
Синьо-жовтий хмарочос Бурдж-Халіфа
Фото з Дубаю, де чітко видно підсвічений хмарочос, Зеленський лаконічно підписав емоджі: прапор України + прапор ОАЕ = співпраця.
Доповнюємо новину...
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter