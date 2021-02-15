Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Об'єднаних Арабських Еміратах. З цієї нагоди найвищий хмарочос світу підсвітили кольорами українського стягу.

Бурдж Халіфа, що у Дубаї, в останній день офіційного візиту Зеленського, підсвітили синьо-жовтими кольорами. Відповідне фото Зеленський оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці. Важливо Візит в ОАЕ: Зеленський підписав договори на понад 3 мільярди доларів Синьо-жовтий хмарочос Бурдж-Халіфа Фото з Дубаю, де чітко видно підсвічений хмарочос, Зеленський лаконічно підписав емоджі: прапор України + прапор ОАЕ = співпраця. Доповнюємо новину...