НАПК должно выплатить 7 миллионов гривен экс-владельцу серверов Реестра деклараций
Предприятие "Алтаюр" предоставляло НАПК серверы для хранения е-деклараций. Они подали иск в суд, но его удовлетворили частично. НАПК должно выплатить 7 миллионов гривен компенсации.
Источник:НАПК
Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск ООО "Алтаюр" НАПК. Предприятие хотело, чтобы агентство вернуло оборудование и компенсировало 8 миллионов гривен за аренду серверов.
К теме Странно, что не 290, – Садовый рассказал, почему НАПК составило на него 14 протоколов
Суд вынес решение, согласно которому НАПК должно вернуть предприятию имущество и взыскать из госбюджета 7 миллионов гривен. Но в антикоррупционном агентстве планируют подать апелляцию.
Предпосылки к апелляции
- Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в апреле 2020 года наложил арест на имущество ООО "Алтаюр". Таким образом вернуть имущество невозможно, поскольку оно является доказательством по уголовному делу. Следовательно, решение хозяйственного суда противоречит решению ВАКС.
- Стоимость оборудования в течение 2017-2019 годов не превышала 3,2 миллиона гривен. Поэтому в НАПК считают оплату за несостоявшуюся аренду в размере 7 миллионов гривен необоснованной.
- Кроме того, суд проигнорировал иск от Специализированной антикоррупционной прокуратуры в интересах НАПК. В нем говорилось о том, чтобы суд принял договор недействительным из-за ареста имущества фирмы.
Что предшествовало решению
- За аренду оборудования у "Алтаюра" в 2017 – 2019 годах НАПК уплатило предприятию 11,5 миллиона гривен.
- В январе 2020 года фирма и Агентство планировали переговоры, чтобы перезаключить договор аренды серверов.
- ООО "Алтаюр" хотела получить за аренду в 2020 году вдвое больше балансовой стоимости оборудования. Фактически, его стоимость определили в 2,66 миллиона гривен, а фирма хотела получить 5,1 миллиона гривен прибыли с аренды.
- Руководство НАПК не согласилось на такое вымогательство. Тогда же руководители "Алтаюра" передумали пересматривать условия аренды.
- В Агентстве провели аудит оборудования и обнаружили признаки неправомерной выгоды. Ее размер составил 9,4 миллиона гривен. Эти материалы передали в НАБУ, которые в свою очередь открыли уголовное производство за правонарушение.
- Собственно тогда по решению ВАКС в Антикоррупционном бюро наложили арест на имущество "Алтаюра", которое является вещественным доказательством по делу.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter