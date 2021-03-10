Предприятие "Алтаюр" предоставляло НАПК серверы для хранения е-деклараций. Они подали иск в суд, но его удовлетворили частично. НАПК должно выплатить 7 миллионов гривен компенсации.

Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск ООО "Алтаюр" НАПК. Предприятие хотело, чтобы агентство вернуло оборудование и компенсировало 8 миллионов гривен за аренду серверов.

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Суд вынес решение, согласно которому НАПК должно вернуть предприятию имущество и взыскать из госбюджета 7 миллионов гривен. Но в антикоррупционном агентстве планируют подать апелляцию.

Предпосылки к апелляции

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в апреле 2020 года наложил арест на имущество ООО "Алтаюр". Таким образом вернуть имущество невозможно, поскольку оно является доказательством по уголовному делу. Следовательно, решение хозяйственного суда противоречит решению ВАКС.

Стоимость оборудования в течение 2017-2019 годов не превышала 3,2 миллиона гривен. Поэтому в НАПК считают оплату за несостоявшуюся аренду в размере 7 миллионов гривен необоснованной.

Кроме того, суд проигнорировал иск от Специализированной антикоррупционной прокуратуры в интересах НАПК. В нем говорилось о том, чтобы суд принял договор недействительным из-за ареста имущества фирмы.

Что предшествовало решению