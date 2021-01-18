Алексей Навальный прилетел на родину, чтобы приземлиться в Шереметьево вместо Внуково и тут же быть задержанным.

За плечами у соседского оппозиционера – неудачная попытка отравления, спасение в "Шарите" и разоблачение ФСБ на весь мир. А впереди – неизвестность. Возможности Навального и степень его опасности для российской власти наблюдатели оценивают по-разному: вплоть до сравнений с возращением Ленина из-за границы в 1917-м.

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"Что там у хохлов?": почему этот вопрос отошел в России на второй план

Как бы то ни было, в путинскую Россию после длительного перерыва вернулась политическая интрига. Вернулась в виде остросюжетного триллера, где герой-одиночка противостоит государству-киллеру и заставляет киллера заметно нервничать. Силы сторон неравны, но лучше так, чем никак. Ведь в последний раз российский режим сталкивался с серьезными внутренними проблемами еще в 2011-2012 годах, во время массовых протестов на Болотной: после чего в Кремле приняли меры и озаботились глубокой заморозкой политического процесса.

Причем все эти годы отсутствие живой политики в РФ компенсировалось пристальным вниманием к украинским делам.

Для российской аудитории происходящее в нашей стране стало чем-то вроде захватывающего реалити-шоу. В Украине – Евромайдан и свержение Януковича. В Украине – война с "ихтамнетами". В Украине – избрание комика Зеленского президентом. В Украине – подлинные страсти и настоящие интриги. Политизированная часть российского общества запасалась попкорном и с удовольствием жила чужой жизнью.

Легендарный мем "Что там у хохлов?" объединил реакционеров и оппозиционеров, злобных имперцев и благонамеренных либералов. Сторонники Путина толковали о фашистской хунте в Киеве, оплакивали распятого мальчика и предрекали Украине неминуемый крах со дня на день. А противники Путина наблюдали за украинским экспериментом с подчеркнутым участием и охотно раздавали советы по обустройству соседнего государства – хотя этих добрых советов никто не просил.

Создавалось впечатление, что так будет продолжаться вечно. Однако в последние месяцы наметилась неожиданная перемена ролей. Внимание мировых СМИ оказалось приковано к покушению на главного российского оппозиционера, к сенсационному разоблачению отравителей из ФСБ: а тем временем в Украине не происходило ничего из ряда вон выходящего. Президент-комик давно растерял прежний шарм и слился с системой, страна барахтается в привычном коррупционном болоте, а наши дрязги и скандалы не идут в сравнение с отравленными трусами Навального. Впервые за долгое время российские новости стали более захватывающими, чем украинские.

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Получит ли эта тенденция дальнейшее развитие? Последует ли за возвращением и задержанием Алексея Анатольевича продолжение, заслуживающее внимания?

Откровенно говоря, шансы Навального взорвать путинскую Россию пока выглядят довольно призрачными. Но, во всяком случае, у противников правящего российского режима больше нет оснований для чрезмерного внимания к Украине. У них нет резонов жить чужой жизнью, болеть за чужую демократию и бороться с Кремлем чужими руками: самое время помочь Навальному и показать себя в деле. А украинцы заслужили право немного посидеть с попкорном и понаблюдать за соседскими усилиями.