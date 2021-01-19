Возвращение российского оппозиционера Алексея Навального активно обсуждалось украинцами. Так, будто они забыли, что далеко не каждый враг Путина – безусловный друг Украины.

Почему украинцам не стоит слишком беспокоиться словами и поступками российского оппозиционера, но продолжать внимательно за ними следить – в материале 24 канала.

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Почему все вдруг заговорили о Навальном?

Потому что российский оппозиционер вернулся в Россию после попытки его убийства. Вернулся, к слову, максимально кинематографично.

Навальный четыре месяца проходил реабилитацию от последствий отравления нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". О своем решении вернуться в Россию он заявил после того, как стало известно, что на родине его объявили в федеральный розыск.

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Кроме того, дома Навального ждали новое уголовное дело и риски замены условного срока на реальный по старому делу.

Несмотря на все это, 17 января Навальный вместе с женой Юлией вылетели из Берлина в Москву в сопровождении нескольких сторонников и помощников, а также в окружении толпы журналистов. Домой после приземления российский политик так и не попал – во время того, как Навальный проходил пограничный контроль, его задержали в московском аэропорту. 18 января его арестовали на 30 дней.

Что скандального было в этом возвращении?

Видео, которое сняли Навальные перед вылетом самолета из берлинского аэропорта. На записи Навальные уже в креслах самолета снимают с себя защитные маски, а Юлия Навальная говорит в камеру: "Мальчик, водочки нам принеси. Мы домой летим".

Это – цитата из финальной сцены фильма "Брат-2". Так сказала главная героиня к стюарду "Аэрофлота" перед вылетом самолета в Москву. Собственно, ссылка именно на эту кинокартину и возмутила украинцев.

Фильм Алексея Балабанова "Брат-2" вышел в 2000 году и с тех пор стал образцом русского шовинизма и иллюстрацией восприятия россиян украинцев и западного мира. Один из ключевых моментов фильма – убийство украинского мафиози в туалете одного из чикагских ресторанов – происходит после слов: "Вы мне, гады, еще за Севастополь ответите!".

Ссылка на картину не была адресована украинской аудитории. Однако больше всего возмутила именно ее. Потому что, как написал писатель и журналист Дорж Бату, "если вы услышали "мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим", то вы обязательно услышите "вы нам еще за Севастополь ответите".

Якщо ви почули «мальчік, водочкі нам прінєсі, ми дамой лєтім», то ви обов‘язково почуєте «ви нам єщьо за Сєвастопаль атвєтітє». Просто пам‘ятайте про це. Just saying. Опубліковано Dorje Batuu Неділя, 17 січня 2021 р.

Пользователи украинского сегмента соцсетей из-за этого видео возмущенно констатировали, что Навальный – политик, "пораженный вирусом великодержавного шовинизма".

Почему этот скандал преувеличен?

Потому что политические взгляды Навального – это не внезапная метаморфоза. Он – пророссийский политик, который мыслит великодержавными интересами Российской империи. Так, Навальный – современный и прогрессивный. Но тот факт, что он – враг Путина, не делает его другом Украины.

Навальный никогда не скрывал, что считает, что "нет более родственной страны для России, чем Украина". Еще в 2013 году говорил о том, что хотел бы видеть эффективное сотрудничество Украины, России и Беларуси в рамках одного межгосударственного объединения, где бы России принадлежала роль лидера.

В 2016 году Навальный пообещал в случае прихода к власти выполнить главную российскую часть Минских соглашений – вывести войска России с Донбасса и передать украинской стороне контроль над границей. При этом Навальный подчеркивал, что Путин совершил главное преступление против будущего России, когда нашел в лице Украины враждебное государство. Однако вопрос возвращения Украине оккупированного Крыма он не считал уместным.

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Собственно, в России, которая до сих пор мыслит себя великой империей, политик с другими взглядами не имел бы широкой поддержки у населения. Цель же Навального – получить поддержку россиян, а не граждан других стран.

И сам Навальный, и его сторонники выступают против Путина не потому, что он убийца и оккупант, а потому, что он недостаточно эффективен в управлении Россией.

Еще в 2013 году политтехнолог Юрий Романенко в одном из своих блогов написал, что было бы наивностью считать Навального проукраинским политиком исключительно на том основании, что он оказался в оппозиции к Путину. На самом деле с тех пор ничего не изменилось.

Поэтому слишком беспокоиться о судьбе российского оппозиционера украинцам не стоит. Но это не значит, что на нее не нужно обращать внимание вообще.

Почему все же стоит следить за судьбой Навального?

Потому что не следить за событиями в стране-агрессоре – тоже наивность. В конце концов, относительное уменьшение активности пророссийских боевиков на Донбассе мы имеем именно из-за того, что они получили соответствующее указание из Кремля.

Навальный так эффектно вернулся в Россию именно для того, чтобы продолжить свою политическую деятельность. Если бы он остался в Германии, о нем просто забыли бы.

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Как предсказывает Washington Post, попытка заключить в тюрьму оппозиционера может иметь далеко идущие последствия для режима Владимира Путина. Акции протеста и новые международные санкции – лишь начало проблем Кремля.

К Украине все это имеет непосредственное отношение не из-за важности персоны Навального. А из-за того, что сейчас он, как пишут российские политологи, все сильнее влияет на процессы, разрушительные для имеющегося в России режима.

Когда именно произойдет окончательное разрушение и произойдет ли вообще – предвидеть пока невозможно. Но кто бы из политиков не получил власть в России после Путина, он не будет возвращать Украине захваченные земли. Это – не в интересах Российской Федерации, которыми будет руководствоваться глава этого государства. Поэтому для Украины важно не пропустить момент слабости России во время смены власти и использовать его на свою пользу.

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В первую очередь – для возвращения Крыма и части Донбасса. Для этого нужно иметь детально проработанный план реинтеграции оккупированных территорий и следить за событиями в России.