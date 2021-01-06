Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого пытались отравить, на самом деле имеет украинское происхождение. Он часто в детстве проводил каникулы именно в украинских селах, где живут его родственники.

Навальный сам неоднократно заявлял в эфирах российских телеканалов, что он родом из Украины. Об этом рассказал российский журналист Сакен Аймурзаев в эфире программы "Что это было?" на 24 канале.

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Какие регионы Украины близки Навальному

По словам Аймурзаев, у Навального есть родственники в таких регионах:

Поселок Иванков в Киевской области;

село в Житомирской области, где он проводил летние каникулы в детстве;

город Хмельницкий.

"У него есть связь с Украиной, если говорить о происхождении. Он даже в одном из эфиров на Интере" примерно 10 лет назад сказал, что большая его часть украинская по происхождению", – рассказал Аймурзаев.

Можно ли считать Навального украинцем

Как отметил журналист, Навальный уже как личность сформировался в России, а потому он "русский человек".

"В нем российская политическая энергия есть, ее очень много, поэтому он российский политик, а не украинский в этом смысле", – подытожил Аймурзаев.

Важно. Российского оппозиционера Алексея Навального отравили 20 августа. Ему стало плохо в самолете, летевшего из Томска в Москву. Подробнее – по ссылке.