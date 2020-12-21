Алексей Навальный опубликовал в сети запись разговора с предполагаемым участником покушения на него. Стали известны новые детали отравления оппозиционера и имена причастных к этому людей.

Что узнал Навальный о своем отравлении

Разговор с фигурантом покушения на него российский оппозиционер обнародовал на своем сайте 21 декабря.

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По словам Навального, он сделал несколько звонков членам группы сотрудников ФСБ, которые потенциально могут быть причастны к отравлению. В частности, политик контактировал с Константином Кудрявцевым.

Звонок Навальный совершал с помощью специального приложения, поэтому Кудрявцев считал, что ему звонят с рабочего номера. Этот номер использовали и сотрудники ФСБ, как коммутатор для связи с высокопоставленными офицерами.

Навальный представился Максимом Устиновым – помощником главы ФСБ Николая Патрушева. Оппозиционер попросил объяснить некоторые моменты, необходимые для доклада начальству.

Во время разговора человек, идентифицированный как сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев, объяснил, что политик мог умереть. Спасла его оперативная посадка в Омске и не введенный ему врачами скорой помощи атропин.

Собеседник Навального заявил, что яд нанесли на нижнее белье оппозиционера.

Звоня к Кудрявцеву, политик знал, что тот участвовал в слежке за ним. А также летал в Омск после того, как Навального направили на лечение в Берлин.

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Обратите внимание! Ранее The Insider и Bellingcat писали, что специалист в области химзащиты Кудрявцев летал в Омск, потому что знал, как устранить следы яда.

Кто еще может быть причастен к покушению на жизнь политика

Кудрявцев также рассказал, что одежду для очистки ему дал человек по имени Михаил. Этот мужчина возглавляет местное управление ФСБ по борьбе с терроризмом.

Впоследствии Навальный позвонил и ему. Михаил не согласился общаться по открытой линии. Однако подтвердил, что передавал одежду Кудрявцеву и работал вместе с местными сотрудниками транспортной полиции.

Этого собеседника Навального идентифицировали как Михаила Евдокимова. Отмечается, что именно он есть на фото в кабинете главного врача в омской больнице, куда привезли оппозиционера.

Предполагаемый участник покушения назвал и других возможных фигурантов отравления. В частности, Василия Калашникова. По информации The Insider, Калашников – специалист в области газовой хроматографии. Это современный метод обнаружения следов химических веществ, например, нервно-паралитического яда в биологических образцах.

Навальный пообщался с возможным участником покушения на него: смотрите видео

Все детали, известные об отравлении Навального, расследовании, заявления Путина и самого оппозиционера – читайте по ссылке.