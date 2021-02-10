Усилиями президента России Владимира Путина он сам себе создал образ главного вора мира. Его дворец с 16 этажами – типичное логово из фильма Джеймса Бонда.

Источник: "Что это было?" на 24 канале

Об этом в эфире рассказал журналист-международник Иван Яковина. Подробнее о российском режиме, ядерном оружие России, отношениях между Путиным и Навальным и вакцинации – в программе.

Предыдущий выпуск Путин не боится Навального, он его раздражает, – экс-депутат Госдумы России

О Навальном

Иван Яковина: Как бы ни относились к Алексею Навальному, он смело вернулся в Россию, сел в тюрьму и готов пострадать после того, как его чуть не побили. Он – борец с главным злом, нравится это кому-то или нет.

Для Запада все понятно: есть зло Владимир Путин и есть человек, который бросил ему вызов.

Заметим! В России накануне акций протеста в поддержку Навального повысили штрафы за участие в митингах. Сумма наказания будет стартовать от 2 тысяч рублей.

О российском режиме

Иван Яковина: Поколебать власть Путина смогут санкции на близкое его окружение. Тогда уже можно будет серьезно говорить о том, что режим начал "качаться". Людей надо подталкивать к внутренним распрям, нестабильности и так далее.

Потому что надо понимать, что народной революции в России – не будет и быть не может. Для того, чтобы противостоять таким событиям в России – все готово идеально. Если режим изменится, то только через дворцовый переворот. Он может быть на фоне каких-то событий, но так, как было в Украине, когда пришли люди и освободили дворец Януковича, то освободить дворец Путина не получится.

Что сможет поколебать власть Владимира Путина читайте здесь.

О санкциях для Путина

Иван Яковина: Евросоюз уже готов на очень серьезные санкции. Жозеп Боррель приезжал в Москву, где вел переговоры с Сергеем Лавровым. Последний сразу в ходе переговоров назвал ЕС и самого Борреля – не конструктивными и не надежными партнерами.

Кроме этого, МИД России объявило о выселении из России трех дипломатов – шведского, немецкого и польского. Это была пощечина Боррелю. Он, не будучи в этом квалифицированным, не сумел отреагировать. Вообще ситуация с Лавровым и Россией вызвала страшный гнев евродепутатов. И поэтому они сейчас готовы к санкционным действиям в отношении страны.

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Евросоюз это не единственная структура, там есть разные группы интересов. Поэтому сразу санкций не будет, состоится обсуждение. Страшны ли Путину санкции – смотря какие. Если будут те, о которых активно говорят люди Навального, это будет опасно и больно для Путина.

Что это? Это санкции против кошельков режима, против тех людей, которые сохраняют условно, путинский "абщак".

Есть целый список людей – банкиры, сыновья голов российских спецслужб и пропагандистов, например, Соловьев. Этих людей хотят наказать, чтобы в первую очередь лишить режим Путина личных его денег. Ведь именно эти люди как раз хранят его деньги.

О каких жестких последствиях санкций для "кошелька Кремля" идет речь – читайте здесь.

Близкие люди Путина стали чувствовать, что он им мешает жить, что он не помогает, а мешает нормальной жизни. Если Путин станет для них обузой, то в какой-то момент они могут от него отвернуться.

О ядерном оружии для России

Иван Яковина: В России есть ядерное оружие, которое пугает и действительно опасно для всего мира. Конечно, оно уже долго лежит, гниет, однако это не является причиной, чтобы прекратить его бояться.

Да, это оружие понемногу гниет, становится менее опасным. Однако оно до сих пор достаточно опасно.

Как Путин сам говорил: "Мышь, которую загнали в тупик, может пойти на страшные шаги".

Подробнее о том, что рассказал Яковина о ядерном оружии для России узнайте по ссылке.