У Навального обратились в Совет Европы из-за нарушения решения ЕСПЧ
Защита российского оппозиционера Алексея Навального обратился в Комитет министров Совета Европы. В частности, из-за невыполнения властью решения Европейского суда по правам человека относительно производства "Ив Роше" и заключения политика.
Источник:Интерфакс
Навальный просит Комитет министров СЕ принять меры.
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Обращение должны рассмотреть уже в марте.
Что известно о решении ЕСПЧ по Навальному
- В октябре 2017 года ЕСПЧ по заявлению Навальных признал, что Россия нарушила ряд статей Европейской конвенции по правам человека при рассмотрении дела "Ив Роше" .
- Суд даже присудил Навальным компенсацию в размере более 80 тысяч евро.
- Верховный суд России в 2018 году по представлению председателя суда возобновил производство по делу, однако оставил приговор без изменений.
Заключение Навального: кратко
- После возвращения Навального из Германии, где он лечился от отравления "Новичком", его задержали. Условный срок оппозиционера решили заменить на реальный.
- Поэтому Навального приговорили к 3,5 года заключения. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.
- К слову, после задержания оппозиционера в России вспыхнули массовые протесты.
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