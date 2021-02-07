Президент Литвы Гитанас Науседа по случаю второй годовщины изменений в Конституцию Украины призвал власти продолжать европейскую и евроатлантическую интеграцию. Ее закрепили в Основном законе.

По его словам, 2 года назад украинский парламент проголосовал за внесение изменений в Конституцию. А также – определил присоединение к Европейскому Союзу и Организации Североатлантического договора по стратегическим целям.

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Геополитический выбор Украины

Он отметил, что это историческое решение закрепило геополитический выбор Украины.

Литва поддерживает усилия Украины,

– подчеркнул Науседа.

Также президент Литвы призвал Украину оставаться сильной на этом пути.

Кстати! О том, что на самом деле препятствует Украине вступить в НАТО, читайте по ссылке.

Внесение изменений в Конституцию Украины: коротко