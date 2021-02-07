Оставайтесь сильными, – президент Литвы призвал власти Украины продолжать курс на ЕС и НАТО
Президент Литвы Гитанас Науседа по случаю второй годовщины изменений в Конституцию Украины призвал власти продолжать европейскую и евроатлантическую интеграцию. Ее закрепили в Основном законе.
Источник:Твиттер Гитанаса Науседа
По его словам, 2 года назад украинский парламент проголосовал за внесение изменений в Конституцию. А также – определил присоединение к Европейскому Союзу и Организации Североатлантического договора по стратегическим целям.
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Геополитический выбор Украины
Он отметил, что это историческое решение закрепило геополитический выбор Украины.
Литва поддерживает усилия Украины,
– подчеркнул Науседа.
Также президент Литвы призвал Украину оставаться сильной на этом пути.
Внесение изменений в Конституцию Украины: коротко
- Верховная Рада 7 февраля 2019 года приняла закон "О внесении изменений в Конституцию Украины". Он касался стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в НАТО.
- За это решение тогда проголосовали 334 народных депутата.
- Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине есть четкая цель – полноценное членство в НАТО. Необходимо получить план действий и двигаться по этому пути.
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