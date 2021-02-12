Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу "112 Україна". Причина – висловлювання у його ефірі з боку екснардепа та лідера забороненої Комуністичної партії Петра Симоненка.

Мовиться про ефірі від 29 січня. Також ця передача виходила у повторах 30 (двічі) та 31 січня.

Попередній схожий випадок Нацрада перевірить "112 канал" через висловлювання Симоненка про громадянську війну

На що тоді були спрямованими заяви Симоменка

Компрометацію Збройних сил України, інших збройних формувань і політичного керівництва України.

Створення панічних настроїв.

Загострення і дестабілізацію суспільно-політичної ситуації.

Створення додаткової напруженості в суспільстві та протестних настроїв серед громадян.

Розпалювання національної ворожнечі.

Висновник Нацради

Не було альтернативного погляду на питання, яке є чутливим для національної безпеки України та забезпечення прав і свобод громадян України.

Ведучі передачі не спростували і не поставилися критично до жодного висловлювання політика.

У повторі передача вийшла в ефір без змін чи редакційної модерації. Хоча у редакції була можливість перевірити достовірність поширеної інформації.

Редакція є зобов'язаною не пускати в ефірі ті судження, що мають ознаки закликів до розпалення ворожнечі. Оскільки це порушує закон про телебачення та радіомовлення.

Таким чином, під час перевірки ТОВ "Телерадіокомпанія "112-ТВ" буде з'ясовано, чи дотримався мовник вимог законодавства. Перевірку буде проведено в період із 26 лютого по 12 березня 2021 року,

– додали представники держруглятора.

До речі Звернеться до суду: Нацрада хоче анулювати ліцензію ZIK

Що цьому передувало



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