Нацгвардія України отримає 10 французьких вертольотів H225: дата
Національна гвардія України отримає одразу 10 вертольотів типу H225 у межах контракту з Airbus Helicopters. Поставки заплановані на період з 2021 по 2022 рік.
Источник:МВС України
Загалом Україна та Франція підписали контракт на постачання 12 вертольотів для потреб Нацгвардії. Сталося це ще у 2018 році.
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У період з 2018 по 2018 роки Україна вже отримала 2 вертольоти. Крім того, представники компанії перенавчали два екіпажі Нацгвардії й частину інженерно-технічного складу для забезпечення обслуговування та експлуатації зазначених вертольотів.
На офіційній зустрічі представники Нацгвардії та Airbus Helicopters розглянули питання поставки 6 повітряних суден у 2021 році та відправки 2 наявних в НГУ вертольотів на підприємства компанії Airbus Helicopters,
– мовиться у повідомленні МВС України.
У відомстві зазначили, що таке рішення ухвалили, щоб провести модернізацію та доукомплектування вертольотів, які Україна отримала раніше.
Що відомо про гелікоптери H225 Super Puma
- Ці повітряні судна є далекомагістральними пасажирськими вертольотами, розробленими Eurocopter як наступне покоління цивільного сімейства Super Puma.
- Вони здатні переносити до 24 пасажирів, 2 пілотів та одного бортпровідника, залежно від варіанта комплектування.
- Моделі H225 орієнтовані на військове використання, попередня версія EC725 – на цивільну авіацію.
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Зауважимо, що у США триває посилений курс підготовки екіпажу патрульних катерів типу "Айленд". Незабаром Штати передадуть новенькі катери на озброєння ВМС ЗСУ.
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