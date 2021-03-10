В Одесский порт зашли корабли НАТО 9 марта 2021 года. Представители украинских ВМС и второй Постоянной противоминной группы альянса обсудили программу визита. Обе стороны выразили ожидания по углублению военного сотрудничества.

Начальник украинского штаба вице-премьер Андрей Тарасов поблагодарил НАТО за этот визит в Украину. Он назвал его ярким свидетельством внимания к нашему государству.

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Реакция Украины

Вице-адмирал также отметил, что посещения военных партнеров очень важны для нашего государства. Так украинские военные получают опыт и углубляют сотрудничество между странами.

У нас есть дальнейшие планы по увеличению нашего вклада в совместные действия в составе НАТО. Сейчас мы восстанавливаем наши способности, которые были частично потеряны в 2014 году и надеемся, что наше участие в совместных действиях с НАТО будет только расти,

– подчеркнул Тарасов.

Он также добавил, что в прошлом году в Черном море состоялись совместные тренировки типа РАЅЅЕХ с постоянной действующей группой противоминных кораблей. Во время этих учений представители военных морских сил получили ценный опыт.

Что сказал представитель НАТО

Представитель НАТО капитан 1 ранга Юсуф Карагюль в ответ поблагодарил представителя Украины за теплую встречу, отметил важность этого мероприятия и отметил необходимость развивать отношения с нашей страной в дальнейшем.

Он подчеркнул, что для Североатлантического альянса очень важна взаимная кооперация и взаимное развитие. Потому что для военных сил НАТО Черное море является стратегическим объектом.

Наша главная цель, как постоянной противоминной группы и наше пребывание здесь – это увеличение взаимосовместимости с кораблями ВМС ВС Украины,

– отметил командир постоянной морской противоминной группы НАТО.

Он добавил, что цель организации – "быть как можно ближе к странам, которые обеспечивают безопасность, мир и стабильность".