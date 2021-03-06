НАТО возле Крыма Россия пригрозила сбивать самолеты
В России резко отреагировали на предложение министра инфраструктуры Владислава Криклия – он предложил НАТО пользоваться воздушным пространством возле оккупированного Крыма. В подконтрольных СМИ рассказывали, что российские военные будут сбивать самолеты Альянса над полуостровом.
Источник:24 канал
Источник: "Крым.Реалии" специально для 24 канала
Подробнее о других событиях в оккупированном Крыму – в спецвыпуске программы.
Важно Разведка с иконами: Москва захватывала Крым под прикрытием церкви
Программа расширенных возможностей НАТО
Украина присоединилась к программе расширенных возможностей НАТО и это позволило мониторить перемещение российской авиации. Генсек Альянса Йенс Столтенберґ в феврале во время переговоров уверял, что НАТО продолжает поддержку Украины: будет больше совместных учений, обмен информацией о безопасности Черного моря.
Россия осудила крымчанина
Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону признал проукраинского активиста из Крыма Олега Приходько виновным в "хранении взрывчатки и подготовке к теракту". Он присудил ему 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима с первым годом в тюрьме.
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