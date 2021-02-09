НАТО ответило России относительно действий на Черном море: что произошло
НАТО укрепляет военное присутствие в районе Черного моря. Это ответ на усиление позиций России в Черноморском регионе.
Источник:24 канал
Такое заявление сделал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с украинским премьером Денисом Шмыгалем. Мероприятие состоялось 10 февраля.
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НАТО в Черном море: детали заявления Столтенберга
Генсек НАТО подчеркнул, что Альянс увеличил присутствие в регионе Черного моря. Речь идет о более значительном военно-морском присутствии:
"Только за последние неделе в Черное море направили 3 корабля США, и некоторые из них совершали маневры с ВМС Украины. У нас – больше воздушного патрулирования, а также больше сил НАТО на земле тренируются, активны в регионе", – отметил Столтенберг.
В то же время он отметил увеличение влияния и значительное укрепление позиций России в регионе Черного моря.
"Не в последнюю очередь благодаря незаконной аннексии Крыма и более значительному присутствию на море и в воздухе", – подчеркнул глава НАТО.
Он добавил, что акватория Черного моря является "стратегически важной" для Альянса. Дело в том, что 3 государства-члена НАТО выходят к его берегам. Это Турция, Болгария и Румыния. Также в регионе располагаются такие важные партнеры, как Украина и Грузия.
Поэтому необходимо гарантировать, что в Черном море не доминирует лишь одно государство – Россия. И в регионе соблюдаются свободы навигации,
– констатировал Столтенберг.
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Что этому предшествовало
- Недавно министр обороны Андрей Таран заявил, что Украина надеется получить План действий по членству в НАТО в 2021 году. Он подчеркнул, что важно вместе противостоять угрозам, в частности, агрессии России.
- По словам Дениса Шмыгаля, лучшим вариантом было бы, если бы Украина вступила в НАТО вместе с Грузией.
- Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отмечал, что война на Донбассе и российская оккупация Крыма являются препятствием для вступления Украины в НАТО. По его словам, НАТО не будет приглашать к членству страну, в которой идет война.
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