Такое заявление сделал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с украинским премьером Денисом Шмыгалем. Мероприятие состоялось 10 февраля.

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НАТО в Черном море: детали заявления Столтенберга

Генсек НАТО подчеркнул, что Альянс увеличил присутствие в регионе Черного моря. Речь идет о более значительном военно-морском присутствии:

"Только за последние неделе в Черное море направили 3 корабля США, и некоторые из них совершали маневры с ВМС Украины. У нас – больше воздушного патрулирования, а также больше сил НАТО на земле тренируются, активны в регионе", – отметил Столтенберг.

В то же время он отметил увеличение влияния и значительное укрепление позиций России в регионе Черного моря.

"Не в последнюю очередь благодаря незаконной аннексии Крыма и более значительному присутствию на море и в воздухе", – подчеркнул глава НАТО.

Он добавил, что акватория Черного моря является "стратегически важной" для Альянса. Дело в том, что 3 государства-члена НАТО выходят к его берегам. Это Турция, Болгария и Румыния. Также в регионе располагаются такие важные партнеры, как Украина и Грузия.

Поэтому необходимо гарантировать, что в Черном море не доминирует лишь одно государство – Россия. И в регионе соблюдаются свободы навигации,

– констатировал Столтенберг.

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