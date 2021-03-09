Наталья Витренко заявила, что ее сын Юрий Витренко оправдано получил вторую часть премии от "Нафтогаза". Без него, мол, Украина вообще бы обанкротилась.

Украина без Витренко "не выжила бы"

Одиозная политик Витренко считает, что ее сын – временно исполняющий обязанности министра, а также исполнительный директор НАК "Нафтогаз" – Юрий справедливо получает большие премии.

Интересно Я публично критикую ее политические взгляды, – Витренко открыто рассказал об отношениях с мамой

Он получил выигрыш в Стокгольмском арбитраже. Если бы не его роль в Стокгольмском арбитраже, то Украина была бы уже раздета, банкротом,

– заявила Наталия Витренко.

При этом она выступила категорически против наблюдательного совета "Нафтогаза", высоких премий и заработных плат в государственном предприятии.

"Наблюдательный совет из иностранцев установил такие зарплаты. Я категорически против таких наблюдательных советов, такой оплаты труда руководству "Нафтогаза", я категорически против таких премий. Но откуда взялась премия? Был заключен контракт, если выигрыш в суде, то вот будет такая премия. Это же он не украл", – отметила политик.

Что известно о премиях Витренко

Несмотря на убытки "Нафтогаза" в размере 19 миллиардов гривен, в бюджете выделили более 200 миллионов гривен на премии для Витренко.

Вторая часть премии составляла 94 миллиона гривен. Эту сумму экс-менеджеру не могли заплатить в течение года, однако впоследствии деньги таки выплатили.

НАБУ расследует возможное злоупотребление властью при получении таких больших премий.

Бюро также разыскивает имущество должностного лица. При необходимости на него наложат арест.

Обратите внимание! Наталья Витренко является лидером "Прогрессивной социалистической партии". Политик выступает за вхождение Украины в союз с Россией и Беларусью.