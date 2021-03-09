Наталія Вітренко вважає, що без її сина країна давно б збанкрутувала
Наталія Вітренко заявила, що її син Юрій Вітренко виправдано отримав другу частину премії від "Нафтогазу". Без нього, мовляв, Україна взагалі б збанкрутувала.
Источник:"Vласть vs Vлащенко"
Україна без Вітренка "не вижила б"
Одіозна політикиня Вітренко вважає, що її син – тимчасовий виконувач обов'язків міністра, а також виконавчий директор НАК "Нафтогаз" – Юрій справедливо отримує великі премії.
Цікаво Я публічно критикую її політичні погляди, – Вітренко відверто розповів про стосунки з мамою
Він отримав виграш у Стокгольмському арбітражі. Якби не його роль в Стокгольмському арбітражі, то Україна була б уже роздягнена, банкрутом,
– заявила Наталія Вітренко.
При цьому вона виступила категорично проти наглядової ради "Нафтогазу", високих премій і заробітних плат у державному підприємстві.
"Наглядова рада з іноземців встановила такі зарплати. Я категорично проти таких наглядових рад, такої оплати праці керівництву "Нафтогазу", я категорично проти таких премій. Але звідки взялася премія? Було укладено контракт, що якщо буде виграш в суді, то ось буде така премія. Це ж він не вкрав", – наголосила політикиня.
Що відомо про премії Вітренку
- Попри збитки "Нафтогазу" в розмірі 19 мільярдів гривень, у бюджеті виділили понад 200 мільйонів гривень на премії для Вітренка.
- Друга частина премії становила 94 мільйони гривень. Цю суму ексменеджеру не могли заплатити протягом року, однак згодом гроші таки виплатили.
- НАБУ розслідує ймовірне зловживання владою при отриманні таких великих премій.
- Бюро також розшукує майно посадовця. При потребі на нього накладуть арешт.
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