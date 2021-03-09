Наталія Вітренко заявила, що її син Юрій Вітренко виправдано отримав другу частину премії від "Нафтогазу". Без нього, мовляв, Україна взагалі б збанкрутувала.

Україна без Вітренка "не вижила б"

Одіозна політикиня Вітренко вважає, що її син – тимчасовий виконувач обов'язків міністра, а також виконавчий директор НАК "Нафтогаз" – Юрій справедливо отримує великі премії.

Цікаво Я публічно критикую її політичні погляди, – Вітренко відверто розповів про стосунки з мамою

Він отримав виграш у Стокгольмському арбітражі. Якби не його роль в Стокгольмському арбітражі, то Україна була б уже роздягнена, банкрутом,

– заявила Наталія Вітренко.

При цьому вона виступила категорично проти наглядової ради "Нафтогазу", високих премій і заробітних плат у державному підприємстві.

"Наглядова рада з іноземців встановила такі зарплати. Я категорично проти таких наглядових рад, такої оплати праці керівництву "Нафтогазу", я категорично проти таких премій. Але звідки взялася премія? Було укладено контракт, що якщо буде виграш в суді, то ось буде така премія. Це ж він не вкрав", – наголосила політикиня.

Що відомо про премії Вітренку

Попри збитки "Нафтогазу" в розмірі 19 мільярдів гривень, у бюджеті виділили понад 200 мільйонів гривень на премії для Вітренка.

Друга частина премії становила 94 мільйони гривень. Цю суму ексменеджеру не могли заплатити протягом року, однак згодом гроші таки виплатили.

НАБУ розслідує ймовірне зловживання владою при отриманні таких великих премій.

Бюро також розшукує майно посадовця. При потребі на нього накладуть арешт.

Зверніть увагу! Наталія Вітренко є лідеркою "Прогресивної соціалістичної партії". Політикиня виступає за входження України до союзу з Росією і Білоруссю.