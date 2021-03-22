Настанет день, когда обильным дождем "смоет" российских оккупантов из Крыма, – Чубаров
В этом году 21 марта в мире отмечают Новруз Байрам – день весеннего равноденствия. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров поздравил всех, кто празднует этот праздник.
Источник:фейсбук Рефата Чубарова
По словам Чубарова, особое значение сохранение древних народных традиций приобретает во время длительной оккупации Крыма Россией, а также гонений и притеснений, которые испытывают крымские татары и этнические украинцы на аннексированном полуострове.
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Что сказал Чубаров
От имени Меджлиса крымскотатарского народа глава поздравил всех с праздником. Он пожелал крепкого здоровья, мира и стабильности.
Мы верим, что, как ежегодно все вокруг обновляется и оживает и приходит на землю весна, предвестником которой для многих народов является Новруз Байрам, так же и наступит день, когда обильным дождем "смоет" российских оккупантов из Крыма, а на территории полуострова воцарится мир, покой, по-весеннему надежда и уверенность в завтрашнем дне,
– подчеркнул Чубаров.
Оккупация Крыма: последние новости
- Россия оккупировала Крым в марте 2014 года, проведя там фейковый референдум.
- В 2020 году Украина инициировала проведение Крымской платформы, первый саммит которой состоится 23 августа 2021 года.
- Во время заседания Совета нацбезопасности и обороны 11 марта приняли стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Однако, по словам Чубарова, не учли предложений Меджлиса. Например, включить в задачу стратегии "защиту и реализацию неотъемлемого права на самоопределение крымскотатарского народа в составе суверенной и независимой Украины".
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