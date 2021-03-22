В этом году 21 марта в мире отмечают Новруз Байрам – день весеннего равноденствия. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров поздравил всех, кто празднует этот праздник.

По словам Чубарова, особое значение сохранение древних народных традиций приобретает во время длительной оккупации Крыма Россией, а также гонений и притеснений, которые испытывают крымские татары и этнические украинцы на аннексированном полуострове.

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Что сказал Чубаров

От имени Меджлиса крымскотатарского народа глава поздравил всех с праздником. Он пожелал крепкого здоровья, мира и стабильности.

Мы верим, что, как ежегодно все вокруг обновляется и оживает и приходит на землю весна, предвестником которой для многих народов является Новруз Байрам, так же и наступит день, когда обильным дождем "смоет" российских оккупантов из Крыма, а на территории полуострова воцарится мир, покой, по-весеннему надежда и уверенность в завтрашнем дне,

– подчеркнул Чубаров.

Оккупация Крыма: последние новости

Россия оккупировала Крым в марте 2014 года, проведя там фейковый референдум.

В 2020 году Украина инициировала проведение Крымской платформы, первый саммит которой состоится 23 августа 2021 года.

Во время заседания Совета нацбезопасности и обороны 11 марта приняли стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Однако, по словам Чубарова, не учли предложений Меджлиса. Например, включить в задачу стратегии "защиту и реализацию неотъемлемого права на самоопределение крымскотатарского народа в составе суверенной и независимой Украины".

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