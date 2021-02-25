Дитячий кардіохірург Юлія Кузьменко, яка фігурує у справі про вбивство Павла Шеремета, балотуватиметься до Ради від "ЄС". Вона вже подала необхідні документи до ЦВК.

Кузьменко є кандидаткою у народні депутати від "Європейської солідарності" по окрузі № 50, що на Донеччині. Довибори там відбудуться 28 березня.

Що відомо Юлія Кузьменко балотуватиметься в Раду від "ЄС"

Про політичні плани

► Кузьменко наголосила, що настрій у неї – бойовий, а у Раді вона планує, зокрема, боротися з переслідуваннями за політично вмотивованими справами.

"Плани – на перемогу у 50 окрузі. Це моя рідна Донеччина, де я народилася і де з 2014 року багато їздила як волонтер", – зауважила кандидатка.

► Крім цього, вона має плани й щодо медичної сфери та вважає, що "медик у парламенті зайвим не буде".

► Також Кузьменко хоче звернути увагу на проблеми людей, які працюють на шкідливому виробництві. Мовиться, зокрема, про шахтарів.

"Я дуже добре знаєю цю сферу, адже впродовж 17 років працювала рентген-хірургом та мала справу з опроміненням", – зауважила жінка.

Довідка. Довибори у Раду в окрузі №50 призначили через дострокове припинення повноважень Руслана Требушкіна. Він склав мандат, оскільки став мером Покровська.

Кузьменко та справа Шеремета