"Настрій бойовий": Юлія Кузьменко подала документи у ЦВК
Дитячий кардіохірург Юлія Кузьменко, яка фігурує у справі про вбивство Павла Шеремета, балотуватиметься до Ради від "ЄС". Вона вже подала необхідні документи до ЦВК.
Источник:Пресслужба "ЄС"
Кузьменко є кандидаткою у народні депутати від "Європейської солідарності" по окрузі № 50, що на Донеччині. Довибори там відбудуться 28 березня.
Що відомо Юлія Кузьменко балотуватиметься в Раду від "ЄС"
Про політичні плани
► Кузьменко наголосила, що настрій у неї – бойовий, а у Раді вона планує, зокрема, боротися з переслідуваннями за політично вмотивованими справами.
"Плани – на перемогу у 50 окрузі. Це моя рідна Донеччина, де я народилася і де з 2014 року багато їздила як волонтер", – зауважила кандидатка.
► Крім цього, вона має плани й щодо медичної сфери та вважає, що "медик у парламенті зайвим не буде".
► Також Кузьменко хоче звернути увагу на проблеми людей, які працюють на шкідливому виробництві. Мовиться, зокрема, про шахтарів.
"Я дуже добре знаєю цю сферу, адже впродовж 17 років працювала рентген-хірургом та мала справу з опроміненням", – зауважила жінка.
Кузьменко та справа Шеремета
- Кузьменко – українська волонтерка та лікарка. Вона є однією з фігуранток у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.
- Жінці приписують те, що вона заклала вибухівку під авто, яке вибухнуло у центрі Києва у 2016 році.
- Як і всі затримані, жінка заперечує свою причетність до злочину та заявляє про свою політичне переслідування.
- Значна частина українського суспільства підтримує затриманих та вимагає справедливого розслідування.
- Кузьменко 8 місяців провела у СІЗО. Врешті, у серпні 2020 року її змінили запобіжний захід – на домашній арешт.
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