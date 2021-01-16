В течение ближайших 3 суток, 16 – 18 января, в Украине и в дальнейшем можно будет наблюдать холодную погоду с морозами до -14...-20 градусов. Однако еще холоднее будет на востоке – здесь температура опустится до -22...-24 градусов.

О такой погоде сообщают в Украинском гидрометцентре и ГСЧС. В то же время спасатели предупредили о значительном снижении температуры.

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Какой погода будет в Украине последующие 3 суток

16 января ночью следует ожидать до 12 – 18 градусов мороза, местами в северных областях – до 21 градуса мороза.

Днем 16 января – до 10-16 градусов мороза.

17 – 18 января холодная погода сохранится. В частности, в восточных областях местами будет -22...-24 градусов.

На Закарпатье и в южных областях 16 – 18 января ночью прогнозируют 8 – 14 мороза, а днем ​​-5...-11 градусов.

В то же время синоптики говорят о небольшом снеге в западных областях 16 января и в на Левобережье, 17 января – на западе, а 18 января – на востоке страны.

На дорогах Украины – гололедица.

Какой будет температура в Киеве и Киевской области

В Киеве ночью 16 января температура опустится до -13...-18 градусов. Днем до 11 – 15 градусов мороза, 17-18 января холодная погода сохранится.

В Киевской области ночью 15 – 16 января будет также -13...-18 градусов. Правда, местами столбики термометров покажут и 21 градус мороза. Днем – до -11...-16 градусов.

17 – 18 января как в столице, так и в области холодная погода сохранится.

Просим Вас одеваться тепло и без необходимости не покидать свои теплые дома,

– отметили в Укргидрометцентре.

Заметим, что уже 20 января температура на Правобережной Украине ночью поднимется до -10 градусов. А днем ​​на западе будет доходить и до -2 градусов. Зато на востоке морозная погода продолжится: ночью – -14...-16 градусов, днем ​​– 10...-12.

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Прогноз погоды в Украине на 20 января / Данные Укргидрометцентра